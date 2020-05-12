【新冠肺炎．措施】美國三大車廠下周復工　西班牙將要求旅客隔離

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，包括歐、亞、及北美等一些政府認為疫情有趨緩跡象，有意逐步重啟經濟活動，以盡快彌補疫情對製造業與服務業等的傷害。

西班牙：當地政府公布自5月15日起所有入境旅客要隔離14天，期間只可因為購買日用品、求醫或在必須的時候外出，措施會生效至起碼5月24日。

美國：美國密歇根州的工人5月11日開始返回生產線，汽車業展開重啟工作。密歇根州一些汽車配套供應商11日重新開啟，讓維持生產必需的最少量工人返崗，為5月18日恢復汽車生產做準備。密西根州為美國中西部工業州，受到疫情與之後的經濟影響的嚴重衝擊。

底特律三大汽車製造商——通用汽車、福特汽車，及菲亞特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles）已表示，他們計劃5月18日恢復北美工廠的汽車生產。

汽車業佔美國經濟產出的6%，僱用逾83.5萬名美國公民。

日本：共同社引述日本府消息報道，首相安倍晉三政府有意在5月14日宣布統一解除34個縣的「緊急事態宣言」，茨城與岐阜兩縣亦在考慮解封之列。這兩個縣是被列為「特定警戒」的都道府縣之一。13個被列為「特定警戒」的地方，也包括東京及大阪。

↓↓↓想看更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 6 + 5 + 4

俄羅斯：總統普京（Vladimir Putin）11日表示，全國封城令會在12日結束，但強調大型活動仍然禁止舉行，並呼籲65歲以上人士留在家中，同時大家繼續遵守衛生措施等。他提到從事建築、農業等民眾只要遵從指引，相關經濟活動就可恢復。普京亦宣布政府推出措施支持經濟復甦，亦會為各家庭提供新的福利政策，以及向受疫情影響的企業寬減稅務等。

法國：由5月11日開始，民眾毋須出示政府批出的通行證，可在住所100公里範圍內自由行動。當局不再強制人們待在家裏，並准許最多10人聚會。幼兒園和小學可以自願開放。商業活動逐步恢復，例如小型商店、理髮店和市集可以重開。惟所有公共交通乘客仍須佩戴口罩。酒吧、餐廳、咖啡店和大型博物館仍保持關閉。

↓↓↓想看更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 8 + 7 + 6

以色列：以色列將向巴勒斯坦提供8億新謝克爾（約2.3億美元）貸款，以彌補巴方因新冠疫情出現的財政收入下滑。

以巴雙方財政官員經過一個半月的磋商，5月10日晚簽署一項協議。根據協議，以方將在6月至9月將貸款分月轉交巴方。在疫情結束和衝擊緩解後，以方將從向巴方轉交的代徵稅款中扣除這筆貸款。

俄羅斯：總統普京（Vladimir Putin）5月11日宣佈，俄羅斯全國性統一休假結束，12日起，俄羅斯抗擊新冠疫情進入新階段，將開始解除限制措施，但不會一下子全部解除，將採取新的措施保障公民安全和支持經濟。

普京說，抗疫鬥爭仍將繼續，絕不允許局勢再次惡化和出現新一波疫情高峰。俄羅斯當前首要任務是降低失業率。

↓↓↓想看更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 7 + 6 + 5

韓國：多間航空公司考慮重啟國際航線。大韓航空和韓亞航空已重啟或將增加前往美洲的部分國際航線。大韓航空32條國際航線會在6月起復航，其中前往中國和蒙古等航線會視乎有關國家入境限制措施的情況而接受預訂。韓亞航空5月已恢復前往日本成田和美國三藩市的航線，亦開始接受部分國際航線預訂，但有關航班被取消或調整的可能性較大。

瑞士：隨着新冠疫情趨緩，瑞士11日按計劃進入放鬆管控措施第二階段，餐廳、商場、市場、博物館、圖書館等獲准重新開放，小學、初中復課。

↓↓↓想看更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：