【新冠肺炎】福奇將出席聽證會　警告過早復市或致不必要死亡

美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）5月12日將以視像形式出席參議院聽證會，為總統特朗普（Donald Trump）3月宣布進入全國緊急狀態以來首次亮相國會。《紐約時報》報道，福奇屆時將警告，過早重啟經濟活動或引致不必要的死亡。

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連同福奇在內等四名政府高官，包括疾病控制和預防中心總監雷德菲爾德（Robert Redfield）食品和藥物管理局哈恩（Stephen Hahn），將以視像形式出席參議院衛生、教育、勞工與養老金委員會的聽證會。

福奇5月11日透過電郵向《紐約時報》透露，將對參議院委員會提到過早開放國家的危機。他表示，如果忽視白宮重啟經濟計劃的檢查點，將面臨全國多次爆發疫情的危機，不但引致「不必要的痛苦和死亡」，還阻礙恢復正常生活的過程。

Full Fauci email message to me: pic.twitter.com/yq8IAa9f8g — Sheryl Gay Stolberg (@SherylNYT) May 12, 2020

白宮曾發布三階段的重啟經濟計劃，建議州政府考慮復市時，確診個案應該要有減少的趨勢。不過很多州份未符合指引便計劃復市。疾病控制和預防中心前總監弗里登（Thomas Frieden）形容，現時並非根據科學重啟經濟，而是根據政治、意識形態和公眾壓力，認為最終結局將很差。