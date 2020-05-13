特朗普前競選經理馬納福特因疫情獲准在家服刑

美國總統特朗普（Donald Trump）的前競選經理馬納福特（Paul Manafort）本來因稅務欺詐等罪名成立而要坐牢至2024年，但因新冠肺炎（COVID-19）疫情關係，他成功申請提早離開監獄，其代表律師5月13日宣布，馬納福特會改為在家監禁，完成餘下刑期。

圖為馬納福特（中）2019年6月現身紐約法院（美聯社）

代表律師稱，馬納福特已經在5月13日早上離開位於賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的監獄。馬納福特本來要在獄中留至2024年11月，如今意味他將在家中完成餘下的3分之2刑期。

美聯社報道，現年71歲的馬納福特向監獄部門主張稱，他的年紀與現有的健康問題，令他成為感染新冠肺炎的高風險族群之一，故此希望改為在家監禁。報道引述兩名知情人士稱，馬納福特在2019年12月曾因心臟問題而入院。

馬納福特是特朗普2016年競選總統期間的競選經理，2019年，馬納福特因合謀妨礙司法公正等罪名成立，判囚43個月，連同他之前因銀行及稅務欺詐等8項罪名，判囚入獄47個月，合共入獄7年半，其中部分罪名的刑期同期執行。馬納福特也是捲入「通俄門」的人員之一。

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