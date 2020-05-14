【新冠肺炎】特朗普：與中國打交道「代價很高」

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美國總統特朗普（Donald Trump）5月13日在Twitter稱，與中國打交道是一件「代價很高」的事，並再次強調新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情來自中國。

特朗普表示，就如他過去一直所說，與中國打交道是一件「代價很高」的事。兩國剛剛簽訂了一份偉大的貿易協議，但「墨水幾乎沒乾」，隨即全球就被「來自中國的疫情」打擊。他形容，就算100份貿易協議也不可能彌補疫情帶來的損失，以及那些無辜逝去的生命。

特朗普當日又在Twitter指出，有所謂的「有錢人」（rich guys）在唱衰股市，無非是想令到市場波動從中混水摸魚。

特朗普表示，當有錢人唱淡股市時就要留神，有人在落重注，一旦股市下滑，這些人就會賺大錢，之後他們又會唱好令股巿回升，得以在賺錢的同時提升曝光率；他批評有錢人上下其手，質疑這樣做是否合法。

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