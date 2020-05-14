【新冠肺炎】復課安全嗎？歐洲學童率先返校　法寶盡出家長不放心

根據教育局計劃，全港學校將於5月27日起分階段復課。環顧全球，美國總統特朗普（Donald Trump）促請全國的州長制定復課計劃之際，歐洲部份國家已經率先復課，數以百萬計的學童重返校園。

兒童影響小？ 神秘炎症惹議

特朗普聲稱新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）對兒童的影響很小，有醫生也同意兒童患者普遍症狀輕微。世界衛生組織（World Health Organization）說過，早期研究發現兒童的傳染病毒能力較成人弱，或是因為兒童較少出現嚴重症狀，較少咳嗽等。

柏林沙里泰（Charité）大學醫院病毒學系主管德羅斯滕（Christian Drosten）卻發現，兒童患者的病毒載量和成人患者一樣多。期刊《刺針》4月底刊出的研究提到，兒童和一般大眾的感染風險相約。愈來愈多兒童感染罕有炎症「川崎氏病」也引起關注。

丹麥是歐洲首個復課國家。圖為4月15日，首相弗雷澤里克森探訪一間位於哥本哈根的學校。（路透社）

誰最先復課？ 超出科學考量

至於復課的次序，歐洲國家卻有不同安排。例如德國和匈牙利安排較年長的學生率先復課；法國和波蘭則容許較年幼的學生自願復課，包括學前幼童。「佛系抗疫」的瑞典16歲或以下學生從來未有停課。

如何復課背後所考慮的並非全部是科學因素。法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）指，年幼學童較易遭到家庭暴力和疏忽照顧影響，同時對家長構成較大負擔。至於德國則考慮到期末考試的問題，為了避免延期引起的問題而要較年長的學生率先復課，並指他們較能遵守衛生規定。

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學校出盡法寶 家長自願停課

為了安全復課，各地學校也出盡法寶。除了保持社交距離和限制課室人數之外，荷蘭有學校用透明膠板將學生分隔開，也在門口放置消毒用品。加拿大蒙特利爾（Montreal）有學校的職員配戴面罩。澳洲新南威爾士的學生則要錯開上課時間表，每周到校園上課一日。

各項防疫措施卻仍然未能完全安撫家長的焦慮。在歐洲最早復課的丹麥，數以千計的家長擔心學校會成為感染的溫床，拒絕讓子女重返校園。有家長仍然未讓4歲的女兒返回學校，但她每日都問何時才可以回到幼稚園，說很掛念學校的朋友，「所以我考慮讓她約兩周內復課，因為我不認為病毒將消失一段長時間，在某個時刻我要開始工作。」