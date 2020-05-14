【新冠肺炎】特朗普倡盡快復課　兒童患者症狀輕微「百毒難侵」？

美國總統特朗普（Donald Trump）5月13日表示希望學校盡快復課，同時指出新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒對年輕人的影響較小。到底兒童是否真的比起成人較能抵抗病毒？

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環顧全球，兒童患者只佔全部確診人數的小部份。中國、意大利和美國只有不足2%的患者是18歲或以下的兒童。雖然有個別兒童患者病情嚴重甚至死亡，但普遍認為兒童患病出現的症狀較輕微。

只是暫時仍然未知是否代表兒童較難感染病毒。歐洲疫情爆發初期，成人旅客在病毒傳播方面擔當主要角色，僅是間接意味兒童並非主要傳播途徑。《刺針傳染病》曾刊出研究，中國深圳的確診家庭中，10歲以下兒童和成人的感染機會相約。韓國、意大利和冰島的研究則指，兒童之間的感染率較低。

大部份傳染病的風險曲線均呈U形，代表社會年紀兩端的幼童和長者最容受到傳染病影響。不過新冠肺炎卻並非如此。有理論提出，原因是兒童的肺部較少病毒用來進入細胞的血管緊張素轉化酶2（ACE2）受體。也有可能是兒童的免疫系統以較佳的方式應對病毒，做出夠強的反應對抗感染，同時未有過度誘發炎症。

無症狀傳播是今次疫情令到專家最煩惱的一點。兒童症狀較輕微是否意味他們是「隱形播毒者」？德國一項研究比較近4,000名年齡介乎1至100歲的患者，發現他們的病毒載量相約，意味同樣具傳染力。不過研究沒有衡量兒童在現實生活的傳播情況。要得到準確的答案，或許要進一步觀察已經復課的歐洲的情況。