以色列成功籌組聯合政府　結束18個月政治僵局

以色列長達18個月的政治僵局終於結束，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）5月13日宣布成功合組新一屆政府，並會於14日宣誓就職。

內塔尼亞胡13日去信總統里夫林（Reuven Rivlin）及藍白黨領袖、國會臨時議長甘茨（Benny Gantz），要求召開國會表決對新政府的信任投票。

以色列政局：甘茨（左）會與內塔尼亞胡輪流執政。（Reuters）

當地傳媒報道，國會在14日下午表決後，隨即會進行宣誓。根據協議，內塔尼亞胡會繼續擔任總理，甘茨則成為副總理兼國防部長，並在18個月後正式領導國家，內塔尼亞胡屆時轉任甘茨的副手。

甘茨會辭去議長一職，預計由來自利庫德集團（Likud）的旅遊部長萊文（Yariv Levin）接替。

以色列自2018年12月起一直由看守政府領導，2019年舉行3次選舉都未能成功籌組政府。甘茨在3月成功拉攏少數黨，獲得足夠議員支持授權籌組新政府。籌組期限原在4月13日屆滿，但因藍白黨與庫德集團需要更多時間談判關係決定延長48小時，但在15日晚的談判結束後仍無結果，甘茨籌組新政府失敗。

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利庫德集團和藍白黨4月20日發表聯合聲明，宣布組建「緊急政府」，結束將近一年半的政治僵局。雙方合組政府明顯是為了應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情。