【新冠肺炎】違反居家令外出吃肉骨茶　新加坡男子判囚6周

新加坡一名34歲男子3月23日違反居家令，在爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間外出吃肉骨茶。被告4月16日承認控罪，4月23日被判監禁6周，為新加坡首名違反居家對他人造成感染風險而被定罪的人士。

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被告譚祥生（Alan Tham Xiang Sheng，音譯）3月23日從緬甸抵達新加坡，需要接受居家隔離，直至4月6日。被告未有直接返回位於伍德蘭茲（Woodlands）的住所，反而與36歲的女朋友會合，前往樟宜機場的3號客運大樓的美食廣場。

二人用膳後乘車前往橋北路的半島廣場，譚祥生到訪一間找換店，傍晚再乘車回到譚祥生的住所。約兩小時後，二人再乘巴士前往熟食中心吃肉骨茶，譚祥生拍照並上載到社交媒體。他們之後再到去附近超市買東西，約晚上10時才回到住所。

新加坡移民與關卡局官員3月25日到譚祥生的住所檢查時，譚祥生坦承接到居家通告後並沒立即回家。譚祥生被控違反《傳染病法》（Infectious Diseases Act），法官判刑時批評被告的行為「對社會不負責任」。