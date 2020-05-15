【新冠肺炎】馬克龍：市場力量不用於疫苖　賽諾菲承諾平等供應

法國製藥巨頭賽諾菲（Sanofi）行政總裁赫德森（Paul Hudson）曾指將向美國優先供應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，掀起爭議。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）5月14日強調市場力量不適用於疫苖研發。賽諾菲其後改口指所有人均有平等機會取得疫苗。

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總統辦公室表示，馬克龍對赫德森的言論感到難過，認為任何疫苗應該被視為「全球公共財產」，不應該屈服於市場力量。總理菲利普（Edouard Philippe）也指，所有人平等獲得疫苗的原則「不容談判」。馬克龍下周將與賽諾菲的高層見面。

賽諾菲集團主席魏因貝格（Serge Weinberg）接受法國電視2台（France 2 TV）訪問時指，赫德森的言論被曲解，同時承諾平等供應，表明不會有任何國家能夠特別優先得到疫苗。公司也發聲明，強調所有人均可以獲得疫苗。

赫德森的言論引起法國左右政客的批評。賽諾菲的新冠肺炎疫苗研發部份由美國生物醫學高級研究和發展局出資，但集團近年從法國政府得到數以千萬計歐元的稅收抵免。 據估計，集團獲近1.5億歐元的研究稅收抵免。