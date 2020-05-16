【新冠肺炎】上任不足一個月　巴西衛生部長請辭

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情手法備受爭議，包括要求廣泛使用未經證實效用的抗瘧藥物治療患者。上任不足一個月的衛生部長泰奇（Nelson Teich）5月15日宣布請辭。

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本身為腫瘤科醫生的泰奇4月17日接任衛生部長。泰奇未有向記者交代辭職原因，僅指「生活是由抉擇組成，今日我決定離開。」他也沒有回答記者的提問。傳媒報道，泰奇和博爾索納羅對於重開經濟的步伐持不同意見，泰奇早前從記者會得知總統容許健身室、美容院和髮型屋重開感到驚訝。

博爾索納羅的幕僚長布拉加（Walter Braga Netto）表示，泰奇和博爾索納羅進行友善的對話後，基於「私人理由」提出請辭。他指，總統對於選擇遵循的規程有不同的看法。衛生部同日稍後表示正在制定患者早期治療的指引，據指包括使用抗瘧藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）。

博爾索納羅5月14日要求泰奇發出聯邦指引，使用羥氯喹治療患者。他表示，自己獲選做出決策，使用氯喹的決定經過了他，形容情況如同戰事的指揮官要作出決定，「人會否死亡？不幸地，有人會死亡。」

前衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）因為反對提倡使用羥氯喹治療，以及不支持對抗州政府的封鎖措施，而遭到博爾索納羅辭退。