【新冠肺炎】巴西單日新增病例再創新高　博爾索納羅3檢測呈陰性

巴西新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，衞生部5月13日公布，過去24小時新增逾1.1萬人染病，再創單日新增紀錄。

巴西5月13日公布，新冠肺炎確診個案再創單日新高。圖為巴西總統博爾索納羅5月13日離開位於巴西利亞的阿爾沃拉達宮時戴上口罩。（Reuters）

巴西衞生部5月13日公布，該國新增749宗死亡個案，累計增至13,149宗。確診個案增加11,385宗，再創單日確診新高，累計增至188,974 宗。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，巴西新冠肺炎確診病例已超過19萬，超越法國，排名全球第六，僅次於美國、俄羅斯、英國、西班牙和意大利。巴西的死亡人數在全球也排第六，僅次於美國、英國、意大利、西班牙和法國。

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巴西最高法院13日公布總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的新冠病毒檢測報告，顯示他3月接受的3次檢測結果均呈陰性。由於要保護總統私隱，博爾索納羅使用化名接受檢測。

博爾索納羅3月上旬曾率團訪問美國，23名代表團成員回國後確診染疫。博爾索納羅曾稱他兩次的病毒檢測也呈陰性，當地部分人質疑他說謊，法庭要求他出示病毒檢測結果文件，但遭他拒絕，最高法院其後裁定他必須對外公開有關文件。