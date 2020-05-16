特朗普開除國務院督察長　民主黨批評：總統報復官員調查蓬佩奧

美國總統特朗普（Donald Trump）5月15日晚上向眾議院議長佩洛西發信證實，決定開除國務院督察長利尼克（Steve Linick），又稱自己已無法對利尼克有充分信心。在野民主黨表示，利尼克是對國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）展開調查的官員，批評特朗普此舉是政治報復。
特朗普決定開除國務院督察長利尼克，圖為利尼克2019年10月現身國會（美聯社）
特朗普在致函佩洛西的信件之中提到，他對國務院督察長要有充分信心是至關重要的事，但他稱現在已不是如此，信件並提到，開除利尼克會在30天內生效。國務院之後證實事件，但未有解釋開除的具體原因。
《衛報》報道，利尼克的職位會由阿卡德（Stephen Akard）替代，阿卡德是美國副總統彭斯（Mike Pence）的親密盟友，兩人同樣來自美國印第安納州。
特朗普開除利尼克的決定，惹來民主黨大力批評，利尼克是奧巴馬政府年代上任的官員，而且按民主黨籍的眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）表示，利尼克正展開對國務卿蓬佩奧涉嫌濫用職權的調查，恩格爾認為特朗普是為了保護他的忠實支持者蓬佩奧，繼而作出荒誕的行為。他認為，開除利尼克是違法報復。
民主黨表示，利尼克正對蓬佩奧展開調查，懷疑利尼克因此遭報復。圖為蓬佩奧5月現身記者會（美聯社）
恩格爾未有公開講述利尼克調查蓬佩奧哪些涉嫌濫權事項，但《衛報》引述來自民主黨方面的消息人士報道，調查與蓬佩奧涉嫌要求國務院職員為自己與妻子蘇珊（Susan Pompeo）處理私人事務有關。
眾議院議長佩洛西形容，這次事件可看到總統危險報復行為的加速化，對付那些代表美國人展開監督工作的愛國公僕。
The late-night, weekend firing of State Department IG Steve Linick is an acceleration of the President’s dangerous pattern of retaliation against the patriotic public servants charged with conducting oversight on behalf of the American people. https://t.co/VavmuJpX25— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 16, 2020