特朗普開除國務院督察長　民主黨批評：總統報復官員調查蓬佩奧

美國總統特朗普（Donald Trump）5月15日晚上向眾議院議長佩洛西發信證實，決定開除國務院督察長利尼克（Steve Linick），又稱自己已無法對利尼克有充分信心。在野民主黨表示，利尼克是對國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）展開調查的官員，批評特朗普此舉是政治報復。

特朗普決定開除國務院督察長利尼克，圖為利尼克2019年10月現身國會（美聯社）

特朗普在致函佩洛西的信件之中提到，他對國務院督察長要有充分信心是至關重要的事，但他稱現在已不是如此，信件並提到，開除利尼克會在30天內生效。國務院之後證實事件，但未有解釋開除的具體原因。

《衛報》報道，利尼克的職位會由阿卡德（Stephen Akard）替代，阿卡德是美國副總統彭斯（Mike Pence）的親密盟友，兩人同樣來自美國印第安納州。

特朗普開除利尼克的決定，惹來民主黨大力批評，利尼克是奧巴馬政府年代上任的官員，而且按民主黨籍的眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）表示，利尼克正展開對國務卿蓬佩奧涉嫌濫用職權的調查，恩格爾認為特朗普是為了保護他的忠實支持者蓬佩奧，繼而作出荒誕的行為。他認為，開除利尼克是違法報復。

民主黨表示，利尼克正對蓬佩奧展開調查，懷疑利尼克因此遭報復。圖為蓬佩奧5月現身記者會（美聯社）

恩格爾未有公開講述利尼克調查蓬佩奧哪些涉嫌濫權事項，但《衛報》引述來自民主黨方面的消息人士報道，調查與蓬佩奧涉嫌要求國務院職員為自己與妻子蘇珊（Susan Pompeo）處理私人事務有關。

眾議院議長佩洛西形容，這次事件可看到總統危險報復行為的加速化，對付那些代表美國人展開監督工作的愛國公僕。