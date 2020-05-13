蓬佩奧出訪以色列　疑將阻撓華企在當地投資項目

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月13日將抵達以色列展開訪問，有媒體披露，蓬佩奧此行重點之一是將就有關華企在以色列投資的項目，向以色列方面提出警告。

綜合媒體5月13日報道，位於特拉維夫以南15公里、地中海海岸的索里克2期（Sorek 2）海水淡化設施目前處於招標的最後階段，合約標價為約15億美元，營運年期為25年，很可能由以色列當地的IDE技術公司及和記水務（Hutchison Water）負責承建。和記水務由長江和記實業所擁有。

美國國務卿蓬佩奧（左）屬對華鷹派，他曾多次表示，相信中國會為新冠病毒疫情的蔓延付出代價，並暗示疫情導致美國加速與中國脱鈎將是中國付出代價的一部分（AP）

建成後，每年可生產約2億立方米的飲用水，將以色列海水淡化總產量提升至每年7.86億立方米。

關注中東的新聞網站「Al-Monitor」稱，中國議題將是蓬佩奧此行的重點議題之一，其中包括一個敏感的主題：美方將警告有關華企參與建造被稱為「中東最大海水淡化項目」的一個海水淡化工廠。

以色列《耶路撒冷郵報》5月12日評論稱：「中美關係近期因疫情日趨緊張，以色列恐將面臨更大壓力。」