台積電為何赴美國亞利桑那州設廠　美媒指避免在貿易戰中犧牲

半導體龍頭台積電（TSMC）5月15日宣布將在美國亞利桑那州設立先進晶圓廠，斥資約120億美元，美國媒體認為，台積電此舉是避免成為貿易戰中犧牲的棋子。至於為何選址亞利桑那州，專家估計與該州供應鏈完備、氣候優勢等有關。

據台積電所指，亞利桑那州的新工廠預計每月產出2萬片晶圓，能夠創造超過1600個高科技專業工作機會，並將在半導體產業中，間接再創造上千個工作職位。台積電預計在2021年至2029年在此計劃上的支出為120億美元。

台積電（TSMC）5月15日宣布將在美國亞利桑那州設立先進晶圓廠（路透社）

美媒：晶片製造商變貿易戰棋子

美國媒體認為，台積電的新工廠規模未算大，在美國設廠成本也高，最主要目的還是在政治方面，《華爾街日報》5月15日就刊出文章指，台積電設廠是為了取得「好位置」，這是因為晶片製造業已經成為中美貿易戰內的高調武器，文章稱，晶片製造商可能就只是這個地緣政治遊戲上的棋子，台積電的新舉動，則是避免成為一隻遭犧牲的棋子。

文章引述花旗集團的分析師馬利克（Atif Malik）估計，未來台積電在受到美國新出口規定約束的同時，也能獲准繼續向華為供貨晶片。

彭博社（Bloomberg）專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）也在5月11日撰文指，基於美國國安疑慮、保護主義和日益升高的多樣化需求，台積電難以維持中立，勢將在美國建新廠。

圖為亞利桑那州首府鳳凰城的機場內（Getty）

為何選址亞利桑那州？

台積電目前在美國華盛頓州設有一座晶圓廠，這次則是選址亞利桑那州，事實上，英特爾（Intel）、IBM在該州首府鳳凰城均有廠房，故此供應鏈相對完備。

中央社報道，按台灣工研院產科國際所所長蘇孟宗所指，該州有氣候優勢，即天災少、地震少且氣候乾燥，也是原因之一。