【新冠肺炎・疫情】全球逾465萬人確診　西班牙死亡個案銳減

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過462萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月17日下午7時32分，全球確診個案新增15,333宗，累計增至4,651,119宗。死亡人數新增367人，累計增至312,188人。數據顯示，累計確診病例數字較多的國家是美國、俄羅斯、英國、巴西、西班牙、意大利、法國及德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，由香港時間5月17日下午12時32分至下午7時32分，美國確診個案未有增加，累計維持1,467,884個；死亡個案未有增加，累計維持88,754個。痊癒個案為268,376個。美國已有約1,108萬人接受檢測。

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伊朗：衞生部5月17日公布，該國新增1,806宗確診病例，累計增至120,198宗。死亡病例新增51宗，累計6,988宗。康復人數累計94,464人。

印尼：衞生部官員尤里安托（Achmad Yurianto）公布，該國5月17日新增489宗確診病例，累計增至17,520宗。死亡病例新增59宗，累計1,148宗。

印度：衞生和家庭福利部5月17日宣布，該國過去24小時新增4,987宗確診病例，累計增至90,927宗。死亡病例新增120宗，累計2,872宗。

圖為5月14日發生群聚感染個案的韓國首爾梨泰院。平時有不少遊人的街道，變得空無一人。（Reuters）

泰國：泰國5月17日公布新增3宗確診個案，累計增至3,028宗。死亡個案未有增加，累計56宗。康復人數累計2,856人。泰國：泰國5月17日公布新增3宗確診個案，累計增至3,028宗。死亡個案未有增加，累計56宗。康復人數累計2,856人。

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月17日公布數據，德國新增583個確診個案，累計確診174,355個；死亡個案新增33個，累計增至7,914個。

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墨西哥：衛生部5月16日公布新增278宗死亡個案，累計增至5,045宗。確診個案增加2,112宗，累計增至47,144宗。墨西哥5月15日確診個案再創單日新高，增加2,437宗；5月12日則錄得單日最高死亡個案，達到353宗。

衞生和家庭福利部5月16日公布，該國新增3,970宗確診個案，累計增至85,940宗，累計確診數目超越中國。死亡個案新增103宗，累計增至2,752宗。

巴西：衞生部5月16日公布新增816宗死亡個案，累計增至15,633宗。確診個案增加14,919宗，累計增至233,142宗，超越西班牙和意大利，成為全球病例第四多國家。

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俄羅斯：該國5月17日公布新增9,709個確診病例，累計增至281,752個；死亡個案新增94個，累計死亡病例2,631個。

孟加拉：5月16日公布，24小時內新增930個確診病例，累計20,995個；新增死亡個案16個，累計死亡314個。

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意大利：民防部5月16日公布新增153宗死亡個案，為3月9日以來最低，累計增至31,763宗。確診個案增加875宗，累計增至224,760宗。

西班牙：衞生部5月17日公布新增87個死亡個案，累計增至27,650個。確診個案增加652例，累計增至231,350個。這是該國2個月以來，單日死亡個案首度低於100個。

法國：衞生部5月16日公布新增96宗死亡個案，累計增至27,650宗。確診個案增加652‬宗，累計增至231,350宗。

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日本：日本放送協會，國內5月16日新增57宗確診個案，累計增至16,310宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,022宗。死亡個案新增19宗，累計761宗。

日本放送協會又指，東京都政府相關人士表示，東京15日單日新增9宗確診個案，是自3月22日以來再度出現個位數，亦是連續13天單日新增低於100宗。東京16日新增14宗，累計增至5,050宗。死亡個案新增11宗，累計增至230宗。

韓國：疾病管理本部5月17日公布，該國新增13宗確診病例，是自首爾梨泰院夜店爆發集體感染以來最少，累計增至11,050宗。同日沒有新增死亡病例，累計262宗。康復人數累計9,888人。

截至5月16日中午，首爾梨泰院夜店集體感染相關確診病例累計162宗。