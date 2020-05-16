《刺針》再斥特朗普削弱CDC抗疫工作　倡明年美國總統換人

英國權威醫學期刊《刺針》（The Lancet）5月16日在最新一期的社論中，再度批評美國特朗普（Donald Trump）政府，斥其削弱美國疾病控制和預防中心（CDC）的抗疫工作，社論甚至罕有地倡議美國總統換人，文章內容稱「美國人必須讓一位明白公共衛生不應由黨派政治主導的總統在2021年1月入主白宮」。

《刺針》5月16日的社論批評特朗普政府削弱CDC的抗疫工作（網站截圖）

刺針：CDC變成名義上的顧問

這篇題為《重振美國疾控中心》（Reviving the US CDC）的社論表示，美國疾控中心作為負責美國公共衛生的旗艦機構，角色卻變得細小，在這次抗疫中變成無效、名義上的顧問。

文章提到，自1946年成立的CDC，長期以來已在資助議題上受制於保守政治，削弱該機構制定有效公共衛生對策的能力，特朗普政府更是進一步削弱CDC，包括去年7月從中國撤走CDC員工，且今年2月25日，CDC防疫專家梅索尼耶（Nancy Messonnier）在記者會提醒民眾未來日常生活可能會大受影響後，卻變成這名官員不再出現在往後的記者會上。文章稱，政府的行為都是在打擊CDC的領導及抗疫工作。

《刺針》主編霍頓（Richard Horton）4月也曾批評特朗普停止資助世衛的決定，圖為霍頓2018年3月出席演講活動（史丹福大學網站）

倡美國總統應換人

《刺針》又稱，特朗普政府迷信於「神奇子彈」（magic bullets），如疫苗、新藥，甚至寄望病毒會乾脆消失，但其實只有堅定執行基本公共衛生原則如檢測、追蹤與隔離，才能讓疫情畫上句號。

文章稱「特朗普政府進一步削弱CDC將損害全球在科學和公共衛生領域的合作，正如它試圖停止資助世界衛生組織（WHO）那樣。」《刺針》在結尾稱，抗疫需要一個強勢的CDC，美國人必須讓一位明白公共衛生不應由黨派政治主導的總統在2021年1月入主白宮。

在新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球爆發後，《刺針》過去也曾多次批評特朗普的抗疫工作，包括在特朗普4月中宣布將暫停資助世衛後，《刺針》主編霍頓（Richard Horton）公開斥此舉是危害人類。

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