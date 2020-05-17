【新冠肺炎】新西蘭總理用膳遭餐廳拒絕　民眾嚴守社交距離規則

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）16日與伴侶蓋福德（Clarke Gayford）前往威靈頓Olive餐廳用餐時，因為店家客滿，加上實行社交距離規則，阿德恩與蓋福德遭咖啡店拒絕進入。

新西蘭總理阿德恩16日與伴侶蓋福德前往威靈頓Olive餐廳用餐時，遭咖啡店拒絕進入。 （路透社）

網友Joey推文表示，「我的天，阿德恩來Olive用餐但遭拒絕，因為客滿了」。因社交距離管制，這間餐廳限制同時最多100人入店用餐、每桌相隔至少1公尺。

阿德恩的伴侶蓋福德稍晚回應Joey貼文表示，「我得為這次用餐負責，我沒有提前預訂位子。店員人很好，位子空出來時還到街上通知我們，我給他們的服務A+」。餐廰老闆表示，「她有一頓美好的早午餐，大概半小時後離開。她對所有員工都很好，我們對待她和其他顧客一樣」。

新西蘭3月26日開始實施全境封鎖，並宣布進入緊急狀態，防止病毒擴散。新西蘭新冠肺炎確診人數低於1500人、21人喪生。

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