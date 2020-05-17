【新冠肺炎】奧巴馬發表講話　不點名批評特朗普政府抗疫不力

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）5月16日發表講話，不點名批評特朗普（Donald Trump）政府缺乏能力，指責有些官員不知道自己應做甚麼，「甚至未有假裝自己要負責」。

新型冠狀病毒肺炎：奧巴馬在5月16日，發表講話的錄像截圖。（Reuters）

奧巴馬在5月16日公開兩段錄像，向全國多間黑人學校發表畢業講話。奧巴馬表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情「撕毀一群問責官員理應知悉他們應做甚麼的帷幕，他們甚至未有假裝自己要負責。」

「做一些可以感覺良好、方便、容易的事情，這些都是小孩的想法。但不幸的是，目前有一些擁有奇怪頭銜，身肩重任的成年人依然抱持這種想法。這就是為何事情會變得如此混亂的原因。」

奧巴馬未有在演講中直接點名特朗普，這已並非奧巴馬首次批評特朗普政府。他在早前與多名前官員的電話對話中，曾批評特朗普政府應對這次疫情是一場「毋容置疑的混亂災難」。

另外，奧巴馬亦提及黑人阿爾伯特（Ahmaud Arbery）被殺案。阿爾伯特在2月時於喬治亞州一個住宅區街上慢跑，因被當成是爆竊犯遭一對白人父子開槍擊斃。奧巴馬稱這場疫情突出了社會針對黑人的歧視：「我們看到了疫情對黑人社區做成的不公平，就如一些人認為自己可以截停一名在街上慢跑的黑人，向他問話及射殺他。」

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