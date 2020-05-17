【新冠肺炎】印尼經濟受疫情重創　政府推出10台自助取米機紓困

印尼政府最近在首都雅加達各地推出白米提款機，以幫助受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響而生活窘迫的人。

澳洲廣播公司（ABC）報道，印尼當局迄今為止已在大雅加達地區（人口逾3000萬人）安裝10台自助取米機，向每名窮困居民發放1.5公斤白米。數百萬人因防止疫情擴散而實施的社交距離措施而失業。

印尼已通報逾1.6萬個新冠肺炎案例，其中超過1000人死亡，但由於檢驗比率低，外界認為真實數字應該高很多。（路透社）

根據本月初發布的數據，印尼官方失業人數增加至700萬人，國家統計局表示，該數字尚未真實反映出疫情對經濟的影響。

印尼已通報逾1.6萬個新冠肺炎案例，其中超過1000人死亡，但由於檢驗比率低，外界認為真實數字應該高很多。

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西悉尼大學發展研究講師塔喬丁（Zulfan Tadjoeddin）表示，「由於經濟不景氣，人們也在垂死之際。印尼經濟動盪的風險，可能比新冠肺炎帶來的影響更嚴重」。

印尼政府官員說，這10台白米提款機每天可向1000人提供約1.5公噸米糧。42歲當地居民阿格斯（Agus）表示，「我不會說這沒很多，因為總比什麼都沒有好。對我、妻子和兩個孩子來說，已經足夠」。

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印尼農業部表示，白米提款機至少會運作兩個月。阿格斯希望政府能考慮擴大此項救助計畫，若能繼續供應米糧直到大家再度找到工作為止會更好。

1990年亞洲金融危機之後，印尼就實施大規模的扶貧白米津貼計畫（Raskin）。印尼國會日前支持總統佐科維多多（Joko Widodo）的250億美元緊急振興計畫，將把社會福利擴大至額外的1000萬戶家庭和糧食援助。

印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）4月時估計，數百萬人可能因疫情陷入貧窮。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】