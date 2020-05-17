美國太空總署公布《阿緹蜜絲協定》　為探月制定新「國際規則」

美國太空總署（NASA）5月15日公布《阿緹蜜絲協定》（Artemis Accords），希望以這個法律框架來管理國家和私人企業在太空和月球上的行為。太空總署稱，他們希望通過協定解決某些問題，讓國際社會在太空未來更像是《星空奇遇記》（Star Trek），多過像《星球大戰》（Star Wars）。美國希望以雙邊形式跟其他國家簽署這份協定。

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協定是參照美國太空總署的「阿緹蜜絲計劃」（Artemis program）而制定的基本行為守則，內容包括尋求在月球表面進行採礦和勘探的地方附近建立「安全區」，以及允許企業擁有自己開採所得的月球資源。

「阿緹蜜絲計劃」計劃在2024年把包括1名女太空人在內的2名太空人送上月球並建立一個持續存在的基地，同時準備在月球上長期發展，也會展開火星探索行動。《阿緹蜜絲協定》中尋求「安全區」的一點是為未來的月球基地而設，以防敵對國家或者緊密合作的企業對此作出「有害干擾」。

允許公司擁有自己開採所得的月球資源也是《阿緹蜜絲協定》的一個關鍵因素，它能讓NASA的承包商把月球上的水冰（water ice）轉換為火箭燃料，或開發月球上的礦物質來興建停機坪。

路透社15日引述NASA署長布里登斯廷（Jim Bridenstine）指，《阿緹蜜絲協定》決不會改變1967年簽署和制定的《外太空條約》（Outer Space Treaty）。

《外太空條約》為各國應該如何探索太空制定一系列寬鬆的準則，當中指出探索太空應該是一個和平的事業，以及沒人應把具大規模殺傷力的武器放上太空。條約還禁止所有人到外太空宣示主權，也要他們確保不會污染探索的地方。