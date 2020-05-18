【新冠肺炎】納瓦羅再把疫情歸咎中國　稱所有美國人對中國不滿

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）5月17日再次批評中國處理疫情不當，以至病毒在世界擴散。他以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），並指中國需為此負責。

新型冠狀病毒肺炎：圖攝於5月16日，河北一個住宅區，居民正排隊接受病毒檢測。（Reuters）

納瓦羅在5月17日接受美國廣播公司（ABC）節目訪問時表示，儘管未見中國政府蓄意散播病毒，但「中國在世界衛生組織掩護下，向世界隱瞞病毒消息兩個月，讓數以千萬計的中國人坐飛機到米蘭、紐約及全球各地，將病毒散播。」納瓦羅批評中國原可以把病毒局限在武漢，因此中國需要負責。

納瓦羅又引述早前皮尤研究中心（Pew Research）研究指美國有66%的人對中國不滿，但經歷過去3個月的疫情，納瓦羅稱不滿的人「現應多達100%」。

另外，納瓦羅亦在節目上批評前總統奧巴馬（Barack Obama），及民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）。他先指責奧巴馬政府「無能」並讓數百萬的職位流向中國，又指責拜登在過去的40年「依附中國政府」，包括其8年在任副總統期間。

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