【新冠肺炎】巴西聖保羅醫院接近爆滿　民眾無視禁令繼續聚集消遣

巴西新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，全國累積感染人數已超越意大利及西班牙。最大城市聖保羅醫院床位已接近飽和，警告醫療系統將會崩潰。

新型冠狀病毒肺炎：攝於5月14日聖保羅，工人正把準備用作棺材使用的箱搬往墳場。（Reuters）

截至5月17日，巴西新增確診病例7,938宗，全國累計感染個案24.1萬宗，超越意大利及西班牙，成為全球第四多。另外死亡人數增加485人，累計死亡人數達16,118人。

國會議員科瓦斯（Bruno Covas）稱，聖保羅醫院床位已有九成被佔用，接近飽和。科瓦斯警告床位會在兩周內爆滿，若患者繼續上升，醫療系統將會崩潰。

同時因檢測範圍只限入院患者，有專家警告未知實際在社區上有多少隱形患者，真實感染數字可能遠比目前公布的高。

但有擔心指由於總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）高調反對隔離措施，會造成反效果。在15日上任不足一個月的衛生部長泰奇（Nelson Teich）辭職，或令抗疫工作進一步受阻。

英國廣播公司（BBC）報道，儘管聖保羅地方政府實施措施，關閉商店並要求民眾避免外出，但因博爾索納羅的矛盾訊息，民眾實際未有聽從防疫指示。周末繼續有大批民眾前往海灘等人多地方消遣，且很多人外出都未戴口罩。

↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：