美國人對華看法惡化　40%受訪者抵制中國貨

受中美貿易摩擦以及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，美國民間對中國看法持續惡化，甚至在一項民意調查中，近半受訪者對中國產品的反應十分冷淡。

據美國彭博社5月17日報道，總部位於美國華盛頓的商業諮詢公司FTI Consulting在5月12日至14日，以1,012名美國成年人為對象展開調查，四成受調查者回答稱不會購買中國產品。調查結果於5月17日公布。

另一方面，回答不購買印度產品的受調查者佔22％，而回答不買墨西哥和歐洲產品的受調查者分別為17％和12％。

調查還發現，55％受調查者認為中國不能信守1月簽署的購買更多美國產品的貿易協定承諾；78％受調查者表示，如果製造產品的公司將製造業務移出中國，他們願意為產品支付更高的價格；66％受調查者表示，他們贊成提高對自由貿易協定的進口限制，以此作為刺激美國經濟的更好方法。

彭博社稱，對於貿易政策的觀察者來說，以上回答結果令人吃驚，因為美國大多數人傳統上回避貿易保護主義。美國調查機構蓋洛普（Gallup）表示，近五分之四美國人將國際貿易視為機遇而不是威脅，在過去十年中，這一人數比例一直在穩步上升。

報道指出，經過兩年的關税戰以及新冠肺炎疫情最先爆發在中國，美國人在民調中對中國看法不斷惡化也不足為奇。但考慮到距離11月的美國大選僅有半年，這種民調轉變的程度和時機可能標誌着選民的巨大變化。