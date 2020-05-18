【新冠肺炎】三星電子副會長出訪西安　視察公司半導體工廠

三星電子副會長李在鎔5月18日訪問中國，視察公司旗下位於西安的半導體工廠，評估公司在中國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情後重開經濟的計劃。

李在鎔表示，公司要把握先機，為將來的改變作充分準備，創造新的增長，因此強調機不可失。

西安是三星在海外的唯一半導體記憶體的工廠，該公司在2019年曾宣布會向當地額外投資80億美元，並在4月為擴充第二間廠房派遣200名技術人員到當地。不過李在鎔的訪問正值美中爆發新一輪貿易糾紛，美國要求全球半導體生產商中止向華為有生意來往，因此三星或可能被迫參與。

三星電子副會長李在鎔相隔近4個月再次外訪，到位於西安的半導體廠房視察。（AP）

三星曾預測疫情推動在家工作的新模式，記憶體的需求仍然龐大，惟第二季度的表現可能不如預期，指智能電話等主要產品的需求遭到疫情嚴重減少。

這次亦是李在鎔近4個月以來首次到外國視察，他對上一次在1月訪問巴西，而今次是他自2019年2月以來，再次到西安。

另外，受到疫情影響，各國都採取措施限制外來人士入境，不過中韓之間在5月推出快速入境制度，容許商務旅客無須接受14天隔離檢疫，因此李在鎔可以即時入境。韓聯社引述消息指，李在鎔到埗時曾接受病毒檢測。