【新冠肺炎】印度主持世衛大會　將如何處理中美與台灣問題？

第73屆世衛大會將在5月18日稍後時間舉行。在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，世衛成中美磨擦旋渦中心，台灣亦正要求重返世衛。而今屆世衛大會將由印度主持，且看它將如何應對這場政治角力成為焦點。

世衛大會：台灣聯合國協進會在5月15日的記會上，重申要求重返世衛的立場。（Getty）

世衛大會預定在18及19日舉行，印度將取代日本成為新任執委主席主持會議。外界預料這次大會或將辯論兩項具爭議的議題，第一是尋找新冠肺炎的源頭，第二是應否讓台灣恢復成為世衛觀察員的地位。

中美一度就病毒的源頭爭拗，美國積極把疫情的爆發歸咎於中國，並把病毒源頭指向武漢實驗室。儘管美國最終無法得出病毒源自武漢實驗室的結論，但仍稱是因中國隱暪疫情，導致病毒最終在全球散播。

包括澳州、加拿大及英國已提出支持由世衛成立委員會，獨立調查病毒源頭。中國已提出反對，指調查源頭應在疫情結束，及在不特意針對中國的情況下進行。

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台灣期待印度協助並支持

台灣長期以來一直致力於加入世界衛，並得到美國、歐盟、日本等多國支持。在2009年至2016年間，台灣以觀察員身分參與世衛，直至民進黨上台後，兩岸關係惡化，使台灣失去觀察員身份資格。

台灣駐印度代表田中光15日接受印度傳媒時表示，指期待印度能協助並支持台灣重返世衛。

印度致今未有就兩項議案表示立場。印度網站「印刷」（The Print）報道指出，即使印度與中國關係緊繃，且有美國等多國支持台灣恢復觀察員身份，但印度目前不會改變對台基本政策。

南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院，國際學專家查圖維迪（Rajeev Ranjan Chaturvedy）表示，印度已準備正面應對困難。查圖維迪稱印度明白這是一項敏感議題，因此或許會使用一些創造性的外交訊號，尋找中間的方案解決。查圖維迪稱相信印度會避免直接捲入中美間的旋渦中。