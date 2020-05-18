【新冠肺炎】美國研究：病毒早已適應人體　是人類帶進華南市場

美國有研究人員5月初發表報告指，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的起源或許不是來自中國武漢的華南市場，很可能是人類把病毒帶到該市場。

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《每日郵報》5月17日報道，美國麻省理工學院與哈佛大學共同創立的布羅德研究所（Broad Institute），聯同英屬哥倫比亞大學的科學家5月2日發表一項新研究，稱他們「意外」發現病毒在2019年底「已預先適應人類傳播」。

科學家從華南市場提取了4個病毒樣本，對比2019年12月從一名武漢患者身上取得的樣本，發現有99.9%相符，印證病毒是人類把病毒帶到華南市場，沒有出現跨物種傳播的研究理論。

科學家不諱言，對新冠病毒異常穩定，而非迅速適應人類的情況感到意外。他們強調，必須檢視所有動物傳染人類的途徑，且非基因工程前體（non-genetically engineered precursor）可能存在早已適應人類的可能性。

雖然他們已達成科學上的共識，認為新冠病毒的產生不涉及「人為干預」，但他們拒絕推測這種疾病如何適應人類。有關研究報告已刊登在生物學論文檔案網（BioRxiv），尚未經同行評審。