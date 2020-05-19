【新冠肺炎・疫情】美國逾9萬人死亡　巴西病例全球第3多

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過479萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月19日下午2時8分，全球確診個案新增9,489‬宗，累計增至4,805,430宗。死亡人數新增341‬人，累計增至318,554人。數據顯示，累計確診病例數字較多的國家是美國、俄羅斯、巴西、英國、西班牙、意大利、法國及德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月19日下午2時8分，美國確診個案新增2,027‬宗，累計增至1,508,867個；死亡個案新增58宗，累計增至90,367個。痊癒個案為283,178個。美國已有約1,183萬人接受檢測。

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巴西：衞生部5月18日公布新增674宗死亡個案，累計增至16,792宗。確診個案增加13,140宗，累計增至254,220宗。該國16日累計確診個案超越西班牙和意大利，成為全球病例第四多國家；來到18日，累計確診個案已進一步超越英國，成為全球病例第三多國家。

墨西哥：衛生部5月18日公布新增155宗死亡個案，累計增至5,332宗。確診個案增加2,414宗，累計增至51,633宗。墨西哥5月15日確診個案再創單日新高，增加2,437宗；5月12日則錄得單日最高死亡個案，達到353宗。

新加坡：5月18日新增305確診個案，累計增至28,343個。該國死亡個案維持在22個，沒有增加。痊癒個案有9,340個。

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+ 7 + 6 + 5

伊朗：衞生部5月18日公布，該國新增2,294宗確診病例，累計增至122,492宗。死亡病例新增69宗，累計7,057宗。康復人數累計95,661人。

印尼：衞生部官員尤里安托（Achmad Yurianto）公布，該國5月17日新增489宗確診病例，累計增至17,520宗。死亡病例新增59宗，累計1,148宗。

印度：衞生和家庭福利部5月18日宣布，該國過去24小時新增5,242宗確診病例，累計增至逾96,000宗。死亡病例新增157宗，累計3,029宗。

泰國：泰國5月18日公布新增3宗確診個案，累計增至3,031宗。死亡個案未有增加，累計56宗。康復人數累計2,857人。

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俄羅斯：該國5月18日公布新增8,926個確診病例，累計增至290,678個；死亡個案新增91個，累計死亡病例2,722個。

孟加拉：5月16日公布，24小時內新增930個確診病例，累計20,995個；新增死亡個案16個，累計死亡314個。

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月18日公布數據，德國新增342個確診個案，累計確診174,697個；死亡個案新增21個，累計增至7,935個。

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意大利：民防部5月18日公布新增99宗死亡個案，為3月9日以來首次少於100宗，累計增至32,007宗。確診個案增加451宗，累計增至225,886宗。

西班牙：衞生部5月18日公布新增59個死亡個案，為2個月以來新低，累計增至27,709個。確診個案增加256例，累計增至231,606個。

法國：衞生部5月18日公布新增131宗死亡個案，累計增至28,239宗。確診個案增加422宗，累計增至142,903宗。

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日本：日本放送協會，國內5月18日新增31宗確診個案，累計增至16,367宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,079宗。死亡個案新增12宗，累計781宗。

日本放送協會又指，東京都政府相關人士表示，東京15日單日新增9宗確診個案，是自3月22日以來再度出現個位數，亦是連續13天單日新增低於100宗。東京18日新增10宗，累計增至5,065宗。

韓國：疾病管理本部5月19日公布，該國新增13宗確診病例，是連續4天維持20宗以下，累計增至11,078宗。同日沒有新增死亡病例，累計263宗。康復人數累計9,938人。

首爾梨泰院夜店爆發集體感染，截至5月18日，相關確診病例累計至少170宗。