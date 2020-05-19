【世衛大會】多國領導與組織發言　呼籲圍結一致合作抗疫

世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）視像會議5月18日召開，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情已奪去逾31.6萬人性命，以及導致逾475萬人染病之際，是次大會更呈重要，也是世界衛生組織（WHO）與各個成員國加強合作應對疫情的新一個起步點。

世界衛生組織：盡快進行獨立檢討，強調透明及問責

總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱在組織處理疫情大流行方面，會在「最快的適當時刻」推動進行獨立的檢討工作，並稱它會是透明以及負責任的。

他說：「我們全都有從大流行中汲取的經驗教訓。每個國家和每個組織都須審查其應對並從中汲取經驗。世衛組織致力於呈現透明度，負責以及持續改進。」

圖為5月18日，世衛總幹事譚德塞在世界衛生大會上發表演說。（路透社）

聯合國：全球一致性太少，因此付出沉重代價

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，全球因為忽略世界衛生組織的在對抗疫情的建議而付出非常沉重的代價。

他說：「不同國家跟從不同的、有時是矛盾的策略，而我們全部都在付出非常沉重的代價。我們在應對COVID-19方面，是看到一些團結，但一致性非常少。」

他指出，由於很多國家忽略世界衛生組織的建議，「病毒已在全球擴散，而現在正向地球南方前進，而它的影響會是更毀滅性的。

圖為4月28日，古特雷斯在德國柏林的「彼得堡氣候對話」（Petersberg Climate Dialogue）會議上透過視像進行演說。（路透社）

中國：重申資訊公開透明、支持世衛帶領調查，並承諾捐出20億美元

中國國家主席習近平於世界衛生大會視訊會議開幕式上致詞表示，支持世界衛生組織在病毒受控之後，帶領各國就全球應對大流行的應對進行調查。

「中國始終本着公開、透明、負責任的態度」，及時向世衛組織及相關國家通報疫情訊息，第一時間發佈病毒基因序列等訊息，毫無保留和各方分享防控和救治經驗，盡其所能為有需要國家提供大量支持和幫助。

習近平提出6點建議，包括全力搞好疫情防控、發揮世衛組織領導作用、要加大對非洲國家支持、恢復經濟社會發展，以及加強國際合作。

習近平宣布，中國將在2年內提供20億美元國際援助，用於支持受疫情影響的國家，特別是發展中國家抗疫鬥爭，以及經濟社會恢復發展。此外他也說，中國研發到的任何疫苗，都會分享給其他國家使用。

圖為5月18日，習近平在世界衛生大會視像會議的開幕式上致辭。（新華社）

德國：如全球一同合作，會更快克服疫情

德國總理默克爾（Angela Merkel）在會議中表示，如全球一同合作應對，世界會更快克服疫情。她亦補充說，需要看看世界衛生組織的功能能否改善。

她在演說中強調，沒有國家能單獨應對疫情，「我相信我們會克服疫情。我們愈能做到國際合作，就愈能快速做到。」

南非：支持世衛，同時需要債務紓緩及供需品

南非新任總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）稱南非申明其對世界衛生組織的全面支持，指組織在指引國際應對大流行方面有關鍵作用。

拉馬福薩在視像會議中表示，南非需要的，包括債務紓緩，以及用於診斷、醫藥及醫療的供需品。