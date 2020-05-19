美軍X-37B再次升空　背後有何秘密任務

在中美兩國因新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情激烈爭執之際，美國空軍發射宇宙神-5（Atlas V）運載火箭，把X-37B太空飛機送入太空執行任務。X-37B是美軍最先進的無人機，外界對飛機所知甚少。

美國軍方一直甚少透露X-37B的任務與行蹤，令外界一直有諸多猜測。（Reuters）

此次是X-37B第六次進入執行太空任務，火箭整流罩上還寫着「美國強大」的字樣，以紀念新冠肺炎疫情前線工作者和感染者。

X-37B又被稱為「軌道試驗飛行器」（OTV），是無人機的一種。據悉這次任務飛機升空後會把一枚衛星送入軌道，測試無線傳輸技術，和試驗輻射對種子和其他材料的影響等。

神秘的太空無人機

一直以來，美國國防部很少披露這架飛機的任務細節及其能力，關於這神秘太空無人機有許多猜測。有指這架實際是一架可用於攻擊的太空戰機，具有攻擊能力，但是美方否認說法，稱它只是已退伇的太空穿梭機升級版。

美國安全世界基金會（Secure World Foundation）3月報吿曾表示，「X-37B可能執行秘密部署小型衛星平台的任務。X-37B本身及其發射高度保密，可能說明這是秘密情報行動的一部分，也可能說明它在測試進攻性技術和能力。」

X-37B由波音製造，最早在追溯至1999年。飛機在太空的累計飛行已經超過7年，目前未知這次飛行任務要在太空逗留多久。

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《21世纪海上大國合作和衝突》（Twenty-First Century Seapower: Cooperation and Conflict at Sea）一書認為，根據美國X-37B可以重複使用，長期滯留太空以及其他測試證明的能力判斷，X-37B可能代表了美國擁有的全球迅速打擊能力，即有能力在1小時至2小時內對全球任何目標及近地空間的任何目標發動打擊。

美軍一直努力發展所謂「全球快速打擊能力」（PGS），研發能夠使用武器在一小時內打擊全球的任何目標的武器系統。

X-37B最近的飛行任務是2017年，飛機在軌道運行780天後於2019年10月返回地球。