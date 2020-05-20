【新冠肺炎】總統帶頭反抗疫　巴西距成全球第二嚴重疫區不遠

巴西新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，截至5月19日累計確診感染人數已超過27.1萬，距離超越30萬的俄羅斯，成為世界第二僅「一步之遙」。

新型冠狀病毒肺炎，攝於5月17日，里約熱內盧。人們無視避免無事外出的呼籲，前往海灘。（Reuters）

若以每天確診逾萬人的增長速度計算，巴西不用多久就會成為全球第二疫情最嚴重的國家。雖然距離感染人數已超過150萬的美國有相當距離，但巴西的疫情「才剛剛開始」。

巴西截至19日新增確診人數1.7萬人，是繼美國後人數增長最高的國家。但由於巴西基本只會對入院人士作檢測，未知社區存在多少隱形患者，意味實際感染人數可能遠高於此數字。

同時，巴西的醫療系統亦已處於臨界邊緣。巴西最大城市聖保羅醫療床位已達上限的90%，但患者人數卻持續增加。這是自2015年寨卡病毒以來，當地面臨最嚴峻的衛生危機。

新型冠狀病毒肺炎：博爾索納羅在5月17日出席支持者集會，雖然戴上口罩，但人與人間的距離相當接近。（Reuters）

博爾索納羅帶頭拒絕抗疫

會造成如此原因，除了社會人口密度等因素影響外，當地防疫措施亦是其中關鍵。巴西與俄羅斯、印度等國家一樣，基本傳染數（Ro）為1.3，意味感染者可以傳染病毒多於一人，有感染擴大傾向，但俄羅斯與印度均採取相對嚴格措施，阻止疫情散播。

相反巴西是「一片混亂」，儘管地區政府早已實施限制如關閉商店及制定社交疏離措施，但中央政府卻以經濟為由反對措施。總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）自疫情剛開始已形容新冠肺炎「不過就是小感冒」，稱要以「戰爭」對抗聖保羅的封鎖措施，呼籲支持者反對地區政府防疫政策等。即使他在公開場合仍戴上口罩，但卻無視社交疏離舉辦支持者活動，與支持者近距離接觸。

地區與中央政府的矛盾聲音，對國民造成訊息混亂。英國廣播公司（BBC）有駐當地的記者報道，指當地民眾似乎未當疫情是一回事，在周末前往擠迫的海灘消遣，出門亦無戴口罩。

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一個月失去兩名衛生部長

巴西在一個月以來已有兩名衛生部長辭退，腫瘤學專家兼衛生顧問的泰奇（Nelson Teich）在15日宣布辭職，由無任何醫學工作背景的陸軍上將帕祖洛（Eduardo Pazuello）接任。

泰奇辭職時未有提及原因，但有指他與博爾索納羅在抗疫意見上不合，博爾索納羅亦多次在公開場合批評衛生部的抗疫措施決定。

博爾索納羅又被稱為「巴西的特朗普」，在處理疫情上他與美國總統特朗普（Donald Trump）急於重啟經濟有幾分相似，以至同樣推崇用抗瘧疾藥物氯喹（Chloroquine）治療新冠肺炎。但特朗普仍有得力的醫療衛生機構把關，相比下以目前巴西狀況來看，巴西疫情可謂相當不樂觀。