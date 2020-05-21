【新冠肺炎．疫情】全球逾500萬人染疫　巴西單日增近2萬宗創新高

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過500萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月21日下午2時15分，全球確診個案新增7,551宗，累計個案增至5,000,038宗，死亡人數新增530人，累計增至328,172人。數據顯示，累計確診病例數字最多的國家是美國，之後是俄羅斯、巴西、英國、西班牙、意大利、法國及德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月21日下午2時15分，美國確診個案新增894‬宗，累計增至1,551,853個；死亡個案新增33宗，累計增至93,439個。痊癒個案為294,312個。美國已有約1,264萬人接受檢測。

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巴西：衞生部5月20日公布新增888宗死亡個案，累計增至18,859宗。確診個案增加19,951宗，再創單日新高，累計增至291,579宗。該國16日累計確診個案超越西班牙和意大利，成為全球病例第四多國家；來到18日，累計確診個案已進一步超越英國，成為全球病例第三多國家。

墨西哥：衛生部5月20日公布新增424宗死亡個案，創單日新高，累計增至6,090宗。確診個案增加2,248宗，累計增至56,594宗。此前墨西哥5月19日確診個案再創單日新高，增加2,713宗；5月12日則錄得單日最高死亡個案，達到353宗。

新加坡：5月20日新增570確診個案，累計增至29,364個。該國死亡個案維持在22個，沒有增加。痊癒個案有9,340個。

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+ 7 + 6 + 5

伊朗：衞生部5月18日公布，該國新增2,294宗確診病例，累計增至122,492宗。死亡病例新增69宗，累計7,057宗。康復人數累計95,661人。

印尼：衞生部公布，該國5月20日新增693宗確診病例，創單日新高，累計增至19,189宗。死亡病例新增21宗，累計1,242宗。

印度：衞生和家庭福利部5月20日宣布，該國過去24小時新增5,611宗確診病例，再創單日新高，累計增至逾106,750宗。死亡病例新增140宗，累計3,303宗。

泰國：泰國5月20日公布新增1宗確診個案，累計增至3,034宗。死亡個案未有增加，累計56宗。康復人數累計2,888人。

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俄羅斯：該國5月20日公布新增8,764個確診病例，為5月2日以來最低，累計增至308,705個；死亡個案新增135個，累計死亡病例2,972個。

孟加拉：5月16日公布，24小時內新增930個確診病例，累計20,995個；新增死亡個案16個，累計死亡314個。

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月20日公布數據，德國新增797個確診個案，累計確診176,007個；死亡個案新增83個，累計增至8,090個。

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意大利：民防部5月20日公布新增161宗死亡個案，累計增至32,330宗。確診個案增加665宗，累計增至227,364宗。

西班牙：衞生部5月20日公布新增95個死亡個案，累計增至27,888個。確診個案增加518例，累計增至232,555個。

法國：衞生部5月20日公布新增110個死亡個案，累計增至28,132個。確診個案增加418宗，累計增至143,845宗。

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日本：日本放送協會，國內5月20日新增39宗確診個案，累計增至16,433宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,145宗。死亡個案新增11宗，累計797宗。

日本放送協會又指，東京都政府相關人士表示，東京15日單日新增9宗確診個案，是自3月22日以來再度出現個位數，亦是連續13天單日新增低於100宗。東京20日新增5宗，累計增至5075宗。

韓國：疾病管理本部5月21日公布，該國新增12宗確診病例，累計增至11,122宗。同日新增1宗死亡病例，累計264宗。康復人數累計10,135人。

首爾梨泰院夜店爆發集體感染，截至5月20日，相關確診病例累計197宗。