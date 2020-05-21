白宮發布《對華戰略方針》　調整過往40年對華外交

美國白宮5月20日發表一份有關對華戰略方向的文件《美國對華戰略方針》（United States Strategic Approach to The People’s Republic of China），以2017年版《國家安全戰略》和2018年《國家防衛戰略》報告為框架，描述美國當下對中國和美中關係的認知，陳述在這套認知下的各類現存及潛在挑戰，闡述美國對華方針，並鋪陳該方針的落實方式。 報告內容以2017年版《國家安全戰略》和2018年《國家防衛戰略》報告為框架，大抵是以一套較為全面的概述，將特朗普政府近兩年對華政策予以陳述。

特朗普政府5月20日發表報告，稱中國在過去20年的改革出現倒退情況。圖為總統特朗普在白宮與阿肯色州和堪薩斯州的州長會晤時講話。（AP）

美方：中共試圖重塑有利自己的國際體系

16頁的報告指出，中國在過去20年的改革出現放慢、停滯甚或倒退的情況，中國經濟發展迅速，與世界的合作增加，但並沒有走向以公民為中心、邊界自由與開放，並非美國所希望，相反地，中國共產黨選擇濫用（exploit）以自由、開放規則為基礎的秩序，試圖重新塑造有利於自己的國際體系。

報告稱，中共擴大利用經濟、政治和軍事力量，以強求其他國家的默許，損害美國的重要利益，打擊全球各國與個人的主權與尊嚴。

中國對美國帶來的三大挑戰

報告又講述中國對美國國家利益所帶來的挑戰，並分成三類，包括經濟挑戰、對美國價值的挑戰，及對安全的挑戰。報告提到北京加強軍事建設和網絡攻擊，形容中方停止竊取知識產權和機密等掠奪式經濟行為的承諾已經落空。

報告又指，中國保留了其非市場經濟結構和國家主導的貿易和投資方式。該國政治改革則倒退，政府與中國共產黨之間的分歧正在逐漸消失，「中國國家主席習近平廢除任期限制，正是體現這個趨勢。」

在新冠肺炎疫情期間，中美關係更是惡化，美國多次指責中國隱瞞疫情，圖為美國總統特朗普5月20日出席記者會（美聯社）

美方：若安靜外交無效 將增加向中國施壓

對於如何應對中國，報告多次強調要保護美國利益，報告稱，美方會繼續挑戰北京那些企圖貶低美國價值觀與理想的宣傳與錯誤論述，美國不會容忍北京削弱自由、開放、有規則基礎的國際秩序，美方會與盟友及志同道合的夥伴網絡合作，在全球治理機構與國際組織的範圍內，抵抗那些對他們共同標準與價值觀的攻擊。

特朗普政府又認為，與北京展開象徵式與華麗式的接觸沒有價值（no value），相反，美方要求取得切實與有建設的成果，美方認可提供適時激勵與成本、或用可行的威脅，回應北京的交易方式，但報告提到「當安靜的外交證明是無效（futile），美國將增加向中國政府施加公眾壓力。」報告稱，美方會在必要時採取行動，保護美國的利益。