白宮發布《對華戰略方針》　調整過往40年對華外交

美國白宮5月20日發表一份有關對華戰略方向的文件《美國對華戰略方針》(United States Strategic Approach to The People’s Republic of China),以2017年版《國家安全戰略》和2018年《國家防衛戰略》報告為框架,描述美國當下對中國和美中關係的認知,陳述在這套認知下的各類現存及潛在挑戰,闡述美國對華方針,並鋪陳該方針的落實方式。

報告內容以2017年版《國家安全戰略》和2018年《國家防衛戰略》報告為框架,大抵是以一套較為全面的概述,將特朗普政府近兩年對華政策予以陳述。