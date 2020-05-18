【新冠肺炎・美國】白宮責怪CDC檢測不力　讓國家失望

美國白宮5月17日斥責疾病控制和預防中心（CDC），稱其在提供攸關對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的病毒檢測試劑方面「讓國家失望」。

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白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在全國廣播公司 （NBC）的電視節目《與新聞界對話》（Meet the Press）上稱：「這場危機的初期，在世界各地確實最值得信賴的品牌CDC，真的在檢測方面讓國家失望了。因為他們不只把檢測局限在官僚機構內，他們的測試還很糟糕，然後那真的拖累了我們。」

納瓦羅此番言論是迄今為止，白宮知名官員針對CDC研發檢測試劑緩慢一事最強烈的批評。

CDC目前受到嚴厲的審查，原因是它生產的檢測試劑盒有缺陷，導致美國遲了數周才回應疫情。批評CDC的人指出，世界衛生組織（WHO）1月下旬已有生產檢測試劑，CDC大可接受就好，不必堅持自行研發。

美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）也批評，CDC不遵守自己製造試劑的規程，直到2月底才修正。

現任總統特朗普（Donald Trump）常常還會抨擊前總統奧巴馬（Barack Obama）的政府通過新冠肺炎的「壞試劑」，儘管後者早在病毒存在的數年前就已卸任。