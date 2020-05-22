【港版國安法】美國議員表明反對　麥康奈爾威脅重新審視美中關係

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北京將「港版國安法」列入人大會議的議程，引起國際關注。美國兩黨議員紛紛表態反對，指控北京趁機扼殺香港的自治。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）5月21日威脅重新審視美中關係。

麥康奈爾發表聲明指，來自北京的進一步打壓只會加強參議院重新審視美中關係的意向。

參議院情報特別委員會的共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）譴責北京的計劃，指控中國共產黨試圖扼殺香港的自治，並承諾如果北京推行「港版國安法」將採取行動。他指：「北京現時的計劃將實際摧毀香港的法治，將讓習近平主席擁有如同暴徒的法律保障，將熱愛自由的示威者視為恐怖份子。」

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）則表示，中共剝奪香港人的必要自由，形容行為「不能接受」，並指如果北京未有即時扭轉做法，有需要重新評估美國政策。他也指，香港是新柏林，美國必須和盟友堅守防線，阻止共產主義擴散。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也發文抨擊北京推動「港版國安法」是試圖結束「一國兩制」，做法令人震驚。她指，企圖繞過香港立法機關立法是完全不尊重法治。

眾議院外交委員會的共和黨領袖麥考爾（Michael McCaul）指控北京企圖以國安為由，對香港進行壓迫性的立法，進一步扼殺香港人民的自由，並侵蝕「一國兩制」的基礎。他指，美國不會選擇容忍，「我們會與在壓迫中爭取自由、在中共暴政下為民主奮鬥的香港人站在一起」。

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