市場盛傳中國擬停用澳洲煤　澳洲副總理表示極度關注

中國先後對澳洲牛肉和大麥採取貿易行動，市場最近傳出中國要求發電廠停用澳洲煤。澳洲副總理麥科馬克（Michael McCormack）5月22日接受訪問時表示，極度關注有關限制，但認為中國需要澳洲的煤。

圖為5月15日，中國北京一間超級市場出售澳洲牛肉。（美聯社）

《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）報道，近日中國傳出消息，聲稱當地部分發電廠接獲指示，要停用澳洲動力煤。《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）引述業界人士指，北京同時鼓勵進口俄羅斯的煤，「中澳情況不好，商界從政府得到非常清晰的訊息。」

麥科馬克接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示關注，但指「我們和中國有雙向的關係。中國需要澳洲，如同澳洲需要中國，我們希望所做的事都以認真周全的方式進行。」他表示，外交兼貿易部官員正在與中方官員緊密合作。

麥科馬克表示，希望確保澳洲的煤有出口目的地，指中國清楚澳洲鐵礦、媒和其他資源的質素，認為對於中方的鋼廠和能源需求，將需要用到澳洲的媒。

雖然消息未經證實，但由於澳洲煤貨船曾經不准在中國卸貨長達45天，消息已引起澳洲業界關注。外界認為，中澳關係緊張源於坎培拉要求獨立調查新型冠狀病毒（COVID-19）源頭。北京已經禁止四間澳洲屠宰場進口牛肉到中國，並對澳洲進口大麥實施反傾銷關稅。