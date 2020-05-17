澳洲貿易部長嘗試與中國談判不果　兩國緊張關係勢再升級

澳洲和中國的關係最近陷入緊張，澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）5月17日表示，他嘗試致電北京方面洽談貿易問題，但未獲對方回應。有分析認為，這或與坎培拉政府要求獨立調查新型冠狀病毒（COVID-19）源頭有關。

中國最近禁止從4間澳洲4間屠宰場進口牛肉，另外又以反傾銷為由，揚言向澳洲進口大麥實施關稅。伯明翰17日向澳洲廣播公司（ABC）表示，貿易部曾向中國相關部門提出通話要求，惟北京沒有回應。

澳洲4間屠場的牛肉近日遭中國進口。（Reuters）

他強調兩國政府之間持續溝通，並透過外交層面交流。對於中國針對大麥的問題，他否認政府提供任何補貼，更認為不排除將問題交由世界貿易組織（WTO）仲裁。

伯明翰預計，這次事件或令當地企業考慮與中國做生意的風險會否改變，並可能放眼其他市場。

全球多國都提出調查新型冠狀病毒源頭，總理莫里森（Scott Morrison）認為要求合理，並會堅持這個立場。即使北京方面指不應將事件政治化，前貿易部長埃默森（Craig Emerson）則認為有關要求不是反華，而是透過科學方式了解病毒，令將來一旦爆發類似疫情可以及早防範。