【港版國安法】英澳加外長發聲明關注　歐盟籲中方尊重高度自治

英國外相藍韜文（Dominic Raab）、加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）及澳洲外長佩恩（Marise Payne）5月22日發表聯合聲明，對中國計劃在香港實施《國安法》深表關注，並指中方破壞「一國兩制」及高度自治。歐盟呼籲中方尊重香港的高度自治，並表示會密切關注事態發展。

港版國安法：歐盟外交和安全政策高級代表博雷利發聲明籲中方尊重香港的高度自治。圖為他5月15日在歐盟新聞發布會上與媒體交談。（Reuters）

聲明表示，《中英聯合聲明》指出，香港享有高度自治，並規定香港的法律保障包括人身、集會、結社及新聞等在內的權利及自由，但中國制定有關法律時，未有讓香港民眾、立法機關及司法機構直接參與，明顯破壞「一國兩制」及高度自治的原則。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）發聲明指出，香港在「一國兩制」下繼續穩定繁榮，符合歐盟利益。聲明又表示，中國按照《基本法》以及對國際的承諾，讓香港擁有高度自治至關重要。

歐盟認為，中國要在香港以民主方式磋商、諮詢公眾，保障港人自由，才是在香港就《國安法》立法的最佳方法。歐盟呼籲中方尊重香港的高度自治，並表示會密切關注事態發展。