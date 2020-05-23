【港版國安法】白宮官員：資金或撤走　香港將喪失金融中心地位

北京推動「港版國安法」引起國際關注。美國高官警告北京的舉動或終止香港的特殊地位。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）5月22日估計，外圍投資者或不再視香港為現時的金融中心，可能出現撤資情況。

哈塞特接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時指，官員正在研究可行的反制措施，「我們絕對不會讓中國通行」，並揚言會考慮所有選項。他認為，推動「港版國安法」對中國和香港人的代價很大，因為外圍投資者或不再視香港為現時的金融中心。

哈塞特另外接受霍士商業新聞電視台時也提到，投資者不太可能會投資於一個嘲笑法治的地方。他預計香港將會有嚴重的資金外流問題，推行「港版國安法」之後，香港不再是亞洲的金融中心，代價非常沉重。

國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）表示，香港身處不同關稅同盟的身份，以及因為被視為是自由體制所得的特別待遇，將因為北京的舉動面臨風險。他暗示，美國或和盟友協調可行的反制行動。他指，如果北京推行「港版國安法」並採取強硬行動，美國將會回應，「我認為世界其他國家將會回應，包括英國和我們盟友和朋友。」

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明表示，美方與香港人同行。他稱，強烈要求北京重新考慮其「災難級方案」，遵守國際義務，尊重香港高度自治、民主制度和公民自由，並指這是保持美國法律給予香港特殊地位的關鍵。