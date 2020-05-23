【巴基斯坦空難】疑引擎失靈釀慘劇　倖存者憶述：只見一片火海

巴基斯坦國際航空公司一架空中巴士A320客機5月22日於卡拉奇（Karachi）墜毀，目前已知有兩名倖存者。據傳媒報道，出事前機師曾發出遇險無線電呼救信號，並指飛機兩個引擎失靈。有倖存者憶述慘劇指，墜毀後短暫失去意識，醒來只見一片火海。

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倖存者祖貝爾（Muhammad Zubair）計劃飛往卡拉奇度過開齋節假期。他接受吉奧新聞電視台（Geo News）訪問時指，飛行期間一切正常，當機師宣布即將降落，他降低飛行高度，發生兩、三次震盪。飛機首次降落失敗，相信是因為起落架故障。

機師重新提升飛行高度，乘客開始禱告。之後的10至15分鐘，飛機仍然於空中飛行。祖貝爾指，機師之後第二次嘗試降落，不過約2至3分鐘後飛機便墜毀。他隨後失去意識，醒來看到佈滿煙霧，「我從四方八面聽到叫聲。小朋友和大人。只見一片火海。我見不到任何人，只聽到他們的叫聲。」他解開安全帶，見到有光，於是走過去，從10英尺高的地方跳下去到達安全地帶，最終獲救送院。

根據祖貝爾的說法，機師宣布降落直到墜機期間沒有異常，「沒有人（乘客）意識到飛機即將墜毀。飛機一直在平穩飛行。」

巴基斯坦傳媒公開據稱是空中交通管制塔和機師的對話，機師指飛機兩個引擎失靈。航空交通管制員問是否即將進行迫降，機師隨後發出「Mayday」遇險無線電呼救信號，不久後墜毀。調查員將嘗試找回俗稱「黑盒」的飛行數據記錄器，研究意外起因。