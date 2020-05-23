【新冠肺炎】英國農場急聘4萬人摘蔬果　查理斯幫手宣傳仍無用？

蔬果收成期即將來臨。英國農場過往依賴來自東歐的勞工協助採摘，不過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致願意前往英國的工人大減。王儲查理斯王子（Prince Charles）5月19日拍片呼籲現時被迫休假的英國人和學生填補空缺。雖然很多人響應加入，不過農夫仍然憂心忡忡。

查理斯王子透過Twitter發布影片，呼籲國民參加這項「乏味的工作」，協助農夫收割蔬果。他指，今年如果要收割英國的蔬果，將需要一群人幫忙，並形容將會是勞苦的工作，不過也是非常重要，從而避免浪費糧食。

"If we are to harvest British fruit and vegetables this year, we need an army of people to help."



The Prince of Wales has shared a message in support of the #PickForBritain campaign. 🍓🍏🍅@DefraGovUK pic.twitter.com/a7WIDYo7E0 — Clarence House (@ClarenceHouse) May 19, 2020

英國政府和業界發起「為英國採摘」（Pick for Britan）宣傳活動，透過網站招聘有意到農場打工的人。政府提出呼籲後，大批人到網站登記加入「土地大軍」（land army），甚至導致網站一度未能如常運作。獨立電視公司（ITV）和連鎖超市Waitrose也加入呼籲行動。

從春季、夏季到秋季，英國需要約7萬名工人協助收割蔬果，過往大部份是來自保加利亞和羅馬尼亞的外勞。全國農民聯合會副主席布拉德肖（Tom Bradshaw）表示，「為英國採摘」網絡不重複訪客已經有逾10萬人次，不過目前仍然急需2萬至4萬名工人，如果政府的兩周隔離規定適用於季節勞工，將造成人手短缺。

憂英國工人「縮沙」

坊間反應雖然熱烈，不過仍然有很多隱憂。採摘漿果和綠葉蔬菜需要相當技巧和體力勞動，加上人工不算很高，普遍日薪為125美元，一周工作六天，很多農夫擔心已經登記的英國人將會「縮沙」。英國種植者協會（British Growers Association）5月的調查發現，大部份成員找到「可能足夠」的工人，之所以說「可能」，是因為未知工人最終會否如期現身。

過往只有約1%的採摘工人是英國人，如今最新估計英國人佔25%至30%。英國種植者協會行政總裁沃德（Jack Ward）指，即使工人願意留下，很多農夫擔心生產率的問題，新手的效率比起有經驗的工人低20%至30%。例如種植生菜的農場每日處理100萬棵生菜，新手難以應付。

當疫情放緩後，措施逐步放寬，預料工人將返回本身的工作崗位，或導致人手流失。很多農場要持續招聘人手。沃德說：「我不認為有任何人會坐下來說，『我搞定了。』他們坐下來，交叉手指說，『我們下周還好，或者再下周也可以。』」