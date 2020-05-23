【新冠肺炎】印尼疫情升溫醫療體系不堪負荷　有醫護罷工

新冠肺炎（COVID-19）疫情在印尼升溫，醫療系統面對不堪重負問題。當地媒體5月22日報道，有家長帶小孩跑4間醫院仍找不到病床後，小孩不幸離世。有醫院因院內感染而關閉，也有醫院因醫護罷工而解僱逾百人。

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雅加達郵報（Jakarta Post）報道，東部馬魯古省（Maluku）首府安汶（Ambon）發生了一宗悲劇。一名父親20日帶先前已患有再生障礙性貧血（Aplastic Anaemia，AA）的4歲兒子就醫，連續4間醫院都因不同理由而沒有收治，翌日要再帶到第5間醫院時，這名孩子卻不幸在途中逝世。

第一間醫院告訴這名父親，他們沒有病毒試劑，要父親帶孩子到其他地方篩檢後再來；第2間醫院沒有開門；第3間醫院因有新冠肺炎患者病逝，於是以正在消毒為由拒收病人；第4間醫院則因25名醫護人員確診而關閉2周。

該國21日的新增確診個案為973宗，創單日新高，累計確診病例達20,162宗，當天1,278人不治，累計有1,278宗死亡案例；患者激增，醫院不堪負荷，也影響到對其他患者的治療。

南蘇門答臘省（South Sumatra）一間醫院21日解僱連續5天罷工的109名醫護人員，他們罷工的理由包括醫院沒有提供足夠防護設備和工資低。院方則指，他們是因為害怕自己受感染，才拒絕照顧新冠肺炎患者。