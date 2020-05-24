【巴基斯坦空難】搜索人員已尋回客機「黑盒」

巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines，PIA）一架客機5月22日在巴基斯坦卡拉奇（Karachi）墜毀，事件造成至少97人死亡，目前已知有兩名倖存者。搜索人員23日找到俗稱「黑盒」的飛行數據記錄器，以研究意外起因。

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航班編號為PK8303的客機當天下午1時10分從巴基斯坦拉合爾（Lahore）的阿拉馬・伊克巴爾國際機場（Allama Iqbal International Airport）起飛，前往卡拉奇的真納國際機場（Jinnah International Airport），但不幸在抵達目的地機場前墜毀，並撞毀至少5間房屋。事發時，機上共載有107人。

巴基斯坦傳媒公開據稱是空中交通管制塔和機師的對話，機師指飛機兩個引擎失靈。航空交通管制員問是否即將進行迫降，機師隨後發出「Mayday」遇險無線電呼救信號，不久後墜毀。

有倖存者祖貝爾（Muhammad Zubair）憶述慘劇指，飛行期間一切正常，當機師宣布即將降落，及後飛機首次降落失敗，相信是因為起落架故障。第二次嘗試降落時客機墜毀，祖貝爾一度短暫失去意識，醒來只見一片火海。