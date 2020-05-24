美染疫死亡人數近十萬《紐約時報》頭版訃聞哀悼：難以估量的損失

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美國的新冠肺炎死亡人數逼近10萬人，《紐約時報》在周日（24日）的頭版整版刊出近千名死者的訃聞致哀，大標題寫着：「美國死亡人數逼近10萬，損失難以估量。」小標題寫着：「他們不只是名單上的名字，他們就是我們。」

《紐約時報》指出，在頭版刊出死者名單是想傳達這場悲劇有多麼巨大，名單上有形形色色的人，他們的名字和生平簡介，都是取自各地訃聞。

名單有近千人，頭版未刊完的轉刊在內頁，但這只是全美死者的一小部分。根據約翰斯・霍普斯金大學的追蹤，美國死亡人數已超過9萬7000人，為全球最多。

《紐時》表示，該報一直思考該如何呈現美國死亡人數達到10萬人的紀錄。紐時的助理繪圖編輯藍登（Simone Landon）解釋說，這陣子不斷報導疫情，讀者已對數字產生疲乏感，因此用這種方式把這場悲劇個人化。

藍登帶領的團隊從全美報紙的訃聞版搜尋死於新冠肺炎的訃聞，摘錄能描繪每個生命獨特性的生平介紹，例如，「艾倫．隆德，81歲，華盛頓，指揮家，擁有最不可思議的耳朵」。

《紐時》的創意長波德（Tom Bodkin）說，最早期的報紙版面沒有圖片，但他在紐時40年來，不記得看過頭版全版都沒有圖片，「這肯定是現代史上第一次」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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