【新冠肺炎・疫情】全球逾528萬人染疫　死亡病例突破34萬宗

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過528萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月24日上午7時32分，全球確診個案新增74,909宗，累計個案增至5,288,392宗，死亡人數新增2,650‬人，累計增至340,875人。巴西確診個案已經超過俄羅斯，成為全球第二大疫區。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月24日上午7時32分，美國確診個案新增20,224‬‬‬宗，累計增至1,621,658個；死亡個案新增1,041宗，累計增至97,048個。痊癒個案為361,239個。美國已有13,784,786人接受檢測。

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+ 3 + 2

阿富汗：衞生部5月22日公布，該國新增542宗確診個案，累計增至9,216宗。死亡個案新增12宗，累計增至205宗。康復人數累計993人。

巴基斯坦：該國5月23日過去24小時新增1,743宗確診個案，累計增至52,437宗。死亡個案新增34宗，累計增至1,101宗。康復人數累計16,653人。

印度：衞生部5月23日公布，過去24小時新增6,654宗確診病例，再創單日新高，累計增至125,101宗。死亡病例新增137個，累計增至3,720個。

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+ 2

中國：衛健委5月23日公布，22日全國本土、境外輸入均無新增確診病例，是疫情自2019年12月在武漢出現以來，首次單日「歸零」。

政府獨立計算「無症狀感染者」在22日有新增報告28宗（境外輸入2宗），其中湖北省25例，疫情風險仍存在。

俄羅斯：該國5月23日公布，過去24小時內新增9,434宗確診病例，累計增至 335,882宗；死亡病例新增139宗，累計增至3,388宗。

俄羅斯國際文傳電訊社引述消息人士報道，車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）出現類似流感的病徵，5月20日送往莫斯科的醫院接受治療。

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+ 8 + 7 + 6

巴西：衞生部5月23日公布新增965宗死亡個案，累計增至22,013宗。確診個案增加16,508宗，累計增至347,398宗。巴西累計確診個案數目超越俄羅斯，成為全球病例第二多國家，目前排於美國之後。

墨西哥：衛生部門5月23日公布新增3,329宗確診個案，累計增至65,856宗。死亡個案新增190宗，累計增至7,179宗。

哈薩克：該國5月22日早上證實新增363宗確診個案，累計增至7,597宗。死亡個案未有增加，累計35宗。康復人數累計3,843人。

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+ 2

意大利：民防部5月23日公布新增119宗死亡個案，累計增至32,735宗。確診個案增加669宗，累計增至229,327宗。

西班牙：衞生部5月23日公布新增466宗確診個案，累計增至235,290宗。死亡個案新增48宗，累計增至28,678宗。

伊朗：衞生部5月22日公布，該國新增2,311個確診病例，連續5天新增超2,000個，累計確診131,652個。當中包括重症人數達2,659，而痊癒人數為102,276。新增死亡病例51個，累計死亡達7,300個。

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+ 7 + 6 + 5

印尼：衞生部5月22日公布，該國新增634個確診病例，累計達20,796個。新增48例死亡病個，累計1,326個。另有5,057人痊癒。

英國：衛生大臣夏國賢5月21日表示，根據政府的抗體檢測數據，估計約17%的倫敦民眾有新冠病毒抗體，全國其他地區則有約5%民眾有新冠病毒抗體。《每日郵報》報道，若以此推算的話，即是倫敦約153萬人有抗體，在全國其他地區則是285萬人已擁有抗體。

泰國：泰國5月23日公布新增3宗確診個案，累計增至3,040宗。死亡個案未有增加，累計56宗。康復人數累計2,916人。

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+ 3 + 2

日本：日本國內5月23日新增2宗6確診個案，累計增至16,569宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,281宗。死亡個案新增11宗，累計838宗。

韓國：中央防疫對策本部5月22日公布，根據對病例進行基因組分析的結果，推測引發首爾梨泰院夜店群組感染的病毒，最初很可能來自歐美。 5月22日公布，該國新增20宗確診病例，其中11個是社區感染，包括有關梨泰院夜店的病例在內，京畿道6宗，慶尚北道2宗，慶尚南道、首爾市和仁川市各1宗。另有9宗屬於境外輸入性病例。 韓國累計確診 11,142宗，死亡病例 264宗。