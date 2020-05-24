【新冠肺炎】拉丁美洲確診個案逾70萬　疫情加劇令人擔憂

拉丁美洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，重災區巴西衞生部5月23日公布，過去一日新增16,508宗確診個案，累計增至347,398宗；死亡個案新增965宗，累計增至22,013宗。巴西累計確診個案數目超越俄羅斯，成為全球個案第二多國家，目前排於美國之後。拉丁美洲確診個案已增逾70萬，達702,819，當中38,74已死。該區一些國家的情況同樣令人擔心。

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秘魯在拉丁美洲疫情嚴重程度僅次於巴西。該國衞生部5月23日公布，秘魯新增逾4,056宗確診個案，累計115,754宗；死亡個案新增129宗，累計增至3,373宗。總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）22日宣布，延長全國緊急狀態及全國封城至6月底。

智利疫情嚴重程度排在第三位，累計確診65,393個，死亡個案累計已達673個。

墨西哥衛生部門5月23日公布新增3,329宗確診個案，累計增至65,856宗；死亡個案新增190宗，累計增至7,179宗。該國是拉丁美洲確診個案第3多的地方。

阿根廷5月23日新增704宗確診個案，累計11,353宗；死亡個案新增12宗，累計445宗。首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）是全國重災區之一，總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）5月23日宣布，延長對布宜諾斯艾利斯強制封城的措施，直至6月7日為止。政府並收緊首都與布宜諾斯艾利斯省之間的交通管制，也將減少部分人口稠密的城市的商業活動和公共交通的使用。