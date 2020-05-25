【新冠肺炎・疫情】全球確診人數破540萬　巴西病例增至逾36萬宗

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過540萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月25日上午7時32分，全球確診個案新增88,984宗，累計個案增至5,400,608宗，死亡人數新增2,655人，累計增至344,760人。巴西確診個案已經超過俄羅斯，成為全球第二大疫區。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月25日上午7時32分，美國確診個案新增18,915宗，累計增至1,641,585個；死亡個案新增599宗，累計增至97,686個。痊癒個案為366,736個。美國已有14,163,915人接受檢測。

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阿富汗：衞生部公布，該國5月23日新增782宗確診個案，創單日新高，累計增至9,998宗。死亡個案新增11宗，累計增至216宗。康復人數累計1,040人。

巴基斯坦：該國5月23日過去24小時新增1,743宗確診個案，累計增至52,437宗。死亡個案新增34宗，累計增至1,101宗。康復人數累計16,653人。

印度：該國5月24日連續第3日確診病例超過6000宗，在過去24小時新增6,767宗確診病例，再創單日新高，累計增至131,920宗。死亡病例新增147宗，累計增至3,869宗。

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政府獨立計算「無症狀感染者」在22日有新增報告28宗（境外輸入2宗），其中湖北省25例，疫情風險仍存在。

俄羅斯：5月23日公布該國新增9,434個確診病例，累計確診335,882個；新增死亡病例139個，累計死亡病例3,388個；累計107,936人痊癒出院。

俄羅斯國際文傳電訊社引述消息人士報道，車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）出現類似流感的病徵，5月20日送往莫斯科的醫院接受治療。

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德國：法蘭克福市出現群組感染個案。市內一些人在出席一教堂5月10日舉行的一場禮拜活動後，至少40人感染新冠病毒。教堂職員稱，這些人都有遵守社交疏離規定，以及在儀式開始前進行消毒。

據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月24日公布數據，德國新增431個確診個案，累計確診178,281個；死亡個案新增31個，累計增至8,247個。

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巴西：衞生部5月24日公布新增653宗死亡個案，累計增至22,666宗。確診個案增加15,813宗，累計增至363,211宗。巴西累計確診個案數目超越俄羅斯，成為全球病例第二多國家，目前排於美國之後。

墨西哥：衛生部門5月24日公布新增2,764宗確診個案，累計增至68,620宗。死亡個案新增215宗，累計增至7,394宗。

哈薩克：該國5月22日早上證實新增363宗確診個案，累計增至7,597宗。死亡個案未有增加，累計35宗。康復人數累計3,843人。

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意大利：民防部5月24日公布新增50宗死亡個案，但當局指因技術問題，有關數據不包括重災區倫巴第（Lombardy），累計增至32,785宗。確診個案增加531宗，累計增至229,858宗。

西班牙：衞生部5月24日公布新增482宗確診個案，累計增至235,772宗。死亡個案新增70宗，累計增至28,752宗。

伊朗：衞生部5月22日公布，該國新增2,311個確診病例，連續5天新增超2,000個，累計確診131,652個。當中包括重症人數達2,659，而痊癒人數為102,276。新增死亡病例51個，累計死亡達7,300個。

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印尼：衞生部5月22日公布，該國新增634個確診病例，累計達20,796個。新增48例死亡病個，累計1,326個。另有5,057人痊癒。

英國：衛生大臣夏國賢5月21日表示，根據政府的抗體檢測數據，估計約17%的倫敦民眾有新冠病毒抗體，全國其他地區則有約5%民眾有新冠病毒抗體。《每日郵報》報道，若以此推算的話，即是倫敦約153萬人有抗體，在全國其他地區則是285萬人已擁有抗體。

泰國：泰國5月24日沒有新增確診或死亡個案，為本月第四次單日沒有確診病例。確診和死亡個案分別維持於3,040宗和56宗。康復人數累計2,921人。

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日本：日本國內5月24日新增42宗確診個案，累計增至16,661宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,323宗。死亡個案新增14宗，累計852宗。日本放送協會（NHK）報道，東京都政府相關人士說，5月24日新增14宗確診個案，累計增至5,151宗。

韓國：疾病管理本部5月24日公布，該國新增25宗確診病例，累計增至11,190宗。同日沒有新增死亡病例，累計266宗。康復人數累計10,213人。

中央防疫對策本部5月22日公布，根據對病例進行基因組分析的結果，推測引發首爾梨泰院夜店群組感染的病毒，最初很可能來自歐美。