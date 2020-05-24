【新冠肺炎】《紐約時報》千人名單　疫情犧牲的不應只是「數字」

美國《紐約時報》5月24日，在頭版刊登了一份不尋常的報道：全頁密密麻麻的文字，記載着在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的犧牲者。這份名單警醒美國以至全世界的人，新冠肺炎奪走的不是數字，而是每一個「活生生的人」。

新型冠狀病毒肺炎：《紐約時報》在5月24日的頭版，刊登的千人名單。攝於5月23日。（Getty）

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至23日下午4時32分，新冠病毒在美國累計奪去了97,087個人的性命，是全球最高。隨着疫情逐漸緩和，每日死亡及新確診患者的數字亦正持續下降。在重災區紐約23日新增死亡人數84人，是自3月疫情爆發高峰期以來，單日死亡人數首次降至100以下。

州長科莫（Andrew Cuomo）表示，數字反映抗疫工作取得真正成果，但稱仍對這84人的家庭來說，是痛苦的經歷———就如《紐約時報》刊登的犧牲者名單，美國失去的不是數字，而是如同你我的人。

每一個人都如同你我

《紐時》這份頭版獲得了全國注目，而事實這亦是美國自近半個世紀以來，從未見過沒有大圖，只有文字的頭版。而在每一個犧牲者名稱後，都有一句文字記載他／她生前：如「到88歲都仍在教人如何駕駛飛機」、「第一架每小時200英里汽車背後的工程師」、「有非常長時間的出入口工作履歷」等，當中亦包括一些個人特徵：「他總是去到哪裏都能交到朋友」、「她就是要寵壞她的孫女」。

《紐時》助理排版編輯蘭登（Simone Landon）表示，他們希望尋找一個方式，呈現疫情造成的悲劇，他明白到，很多讀者已對數字麻木：「在頁面點十萬個火柴人不能真正告訴讀者他們的生活、他們對國家的意義是什麼。」

新型冠狀病毒肺炎：美國自5月23日起全國下半旗，為在疫情中犧性的人致哀。圖攝於23日，華盛頓國家廣場。（Reuters）

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不應對每天的數字麻木

《紐時》的報道，可以說是回應着總統特朗普（Donald Trump）對疫情的不尋常見解。如他在18日，曾表示美國之所以有最高的確診數字，是因為美國檢測能力高，不應視之為一件「壞消息」，更稱應因此獲頒「榮譽徽章」。

一名犧性者是一個家庭的悲痛，增加數字實在非什麼可值得「自豪」的。但同時間，報道亦正警醒除美國以外每一國政府、醫療機關和人民，新冠肺炎奪走的不只是數字，人們不應對每天疫情報告起落的數字麻木。

疫情爆發是一個悲劇，但終歸疫情會過去，感染與死亡數字必定會隨時間下降。然而，它的意義不僅於此：疫情爆發的起因、處理、治療及預防的經驗，都應成為預防下一次同樣事件發生的，才能讓在疫情逝去數以十萬的人獲得應有的敬重與安息。