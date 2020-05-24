【2020兩會】王毅100分鐘記者會重點一覽　直面港台等敏感問題

中國「兩會」（中國全國人民代表大會會議和中國人民政治協商會議）正在召開，中國外交部長王毅5月24日下午召開了個人記者會，回應許多敏感問題。

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一、香港問題

「港版國安法」備受關注，有記者問，中國是否擔心推進香港國家安全立法導致美國報復？

對此，王毅回應說，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。不干涉內政是國際關係基本準則，各國都應予以遵守。

他還指出，2019年6月修例風波以來，「港獨」組織和本土激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部勢力深度非法干預香港事務，這些都對中國的國家安全造成嚴重危害，也對香港保持繁榮穩定、推進「一國兩制」構成了巨大威脅。建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制刻不容緩，勢在必行。

王毅還強調，全國人大這一決定，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。大家對香港的未來，應更加充滿信心，而不必過於擔心。

二、台灣問題

有記者問，近期，台灣問題在中美關係中更加突出。美台實質性關係有所提升。請問中方是否擔心涉台問題會對中美關係產生進一步負面影響？

對此，王毅回應說，台灣問題是中國的內政，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中國與所有建交國雙邊關係的政治基礎。「我們堅決反對以防疫合作為幌子與台灣當局開展官方往來，堅決反對違反一中原則為台灣謀求所謂國際空間，堅決反對外部勢力對『台獨』分子『借疫謀獨』予以鼓勵和縱容。」

他還說，兩岸實現統一是歷史必然趨勢，任何人任何勢力都不可能阻擋。「我們敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報；奉勸美方丟掉不切實際的幻想，放下國內政治的算計；正吿美方不要試圖挑戰中國的底線，不要誤判14億中國人民捍衛國家統一的堅定決心。」

三、戰狼外交

有記者問，中美之間當交鋒愈演愈烈，中國是否在奉行「戰狼外交」，放棄韜光養晦？

對此，王毅回應說，中國始終奉行的都是獨立自主的和平外交政策。

他還說：「我們從來不會主動欺凌別人，但同時，中國人是有原則、有骨氣的。對於蓄意的中傷，我們一定會作出有力回擊，堅決捍衛國家的榮譽和民族尊嚴。對於無端的抹黑，我們一定會擺明事實真相，堅決維護公平正義和人類良知。」

他還強調：「不管中國發展到什麼程度，我們都不會在國際上稱王稱霸，都將始終站在世界各國的共同利益一邊，站在歷史發展潮流的正確一邊。那些總想給中國扣上霸權帽子的人，恰恰是自己抱着霸權不放的人。」

四、美國就新冠肺炎問題對華追責

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情問題備受關注，有記者問，最近一段時間美國已經有多起就疫情對中國的訴訟，中方打算如何應對這些訴訟？中方是否擔憂美國會沒收中國在美資產作為補償？

對此，王毅回應說，針對中國的這些「濫訴」，沒有事實基礎、沒有法律依據、沒有國際先例，是徹頭徹尾的「三無產品」。

他還說，中國抗疫行動對全世界公開，時間經緯清清楚楚，事實數據一目瞭然，經得起時間與歷史的檢驗。對受害者鼓譟所謂「追責索賠」，為濫訴者偽造各種所謂「證據」，是對國際法治的踐踏，也是對人類良知的背棄。

他還說，今天的中國已不是百年前的中國，今天的世界也不是百年前的世界，如果想借濫訴侵犯中國的主權和尊嚴，敲詐中國人民的辛勤勞動成果，恐怕是白日做夢，必將自取其辱。

五、病毒溯源

有記者問，中方怎麼回應美國指責中國要對疫情全球大流行負責？中方是否同意就病毒的源頭問題開展國際獨立調查？

對此，王毅回應說，在病毒源頭問題上，中方與美國一些政客之間的分歧，是真相與謊言的距離，是科學與偏見的對比。

他還說，病毒溯源是一個嚴肅複雜的科學問題。應當由科學家和醫學專家研究探索。然而，美國內一些政治人物卻迫不及待地把病毒標籤化、把溯源政治化、對中國污名化。他們高估了自己的造謠能力，低估了世人的判斷能力。歷史應該由事實和真相來書寫，而不應被謊言誤導污染。

六、中國擴大在南海的存在

有記者問，一些專家指出，近兩個月以來，當東南亞國家及美國疲於應對新冠疫情之時，中國則在加大在南海的活動以期實現其戰略目標。近期中國在南海的活動是否會影響「南海行為準則」磋商？

對此，王毅回應說，認為中國利用疫情在南海擴大存在的說法完全是無稽之談。事實是，最近一段時間，中國正在集中精力同東盟各國開展抗疫合作，雙方相互支持，相互幫助，彼此的互信得到進一步增強。

他還說，中方將繼續同東盟各國加強協作，儘早重啟因疫情而暫停的「準則」磋商，並且積極探討新的海上合作方式。

七、世界衛生組織

有記者問，美國不斷指責世衛組織（WHO），甚至聲稱世衛組織只為中國服務。請問中方如何評價世衛組織作用？

對此，王毅回應說，疫情爆發以來，世衛組織在譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）總幹事帶領下，在每一個關鍵時間節點，都本着科學態度，及時提出專業建議，很好地履行應盡的職責。事實證明，重視並遵循世衛組織建議開展抗疫工作的國家，疫情就會得到較為有效的管控。忽視和排斥世衛組織建議的國家，則為此付出沉重代價。

他還說，世衛組織是194個主權國家組成的國際機構，不可能只為某一個國家服務，更不應是哪個國家出的錢多，就屈從於哪個國家的意志。疫情當前，任何對世衛組織的打壓甚至訛詐，都缺乏最起碼的人道精神，都不會被國際社會所接受。

八、中歐關係

有記者問，新冠疫情爆發之後，歐洲國家出現兩種聲音。一個是對中國的援助和支持表示感激，另一個是質疑中國利用對外援助進行政治宣傳。甚至有人將中國視為歐洲的系統性對手。中方對此有何評論？中方將採取何種行動來證明它不是歐盟的對手？

對此，王毅回應說，中歐之間並不存在根本利害衝突，開展互利合作的空間愈來愈廣，支持多邊主義的共識愈來愈多。從人類發展進程的寬廣角度看，中歐不應是制度性競爭對手，而應是全方位戰略伙伴。中歐之間的交往應當是相互成就的正循環，而不是你輸我贏的淘汰賽。

九、是否會減免非洲國家債務

有記者問，非洲國家在中國抗疫最艱難的時刻向中國提供了支持。目前非洲疫情形勢嚴峻，中方將如何幫助非洲抗擊疫情？是否會減免非洲國家的債務？

對此，王毅回應說，中國將積極推動落實二十國集團（G20）「緩債倡議」，減輕非洲國家債務負擔，並將考慮通過雙邊渠道為特別困難的非洲國家提供進一步的支持，幫助非洲兄弟姐妹渡過難關。