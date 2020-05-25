【新冠肺炎】各國爭相研發疫苗　牛津專家：試驗成功率只有5成

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情導致全球超過540萬人確診、接近35萬人死亡，多國疫苗研發實驗的如火如荼，不過英國牛津大學的團隊則對於成功率感到不樂觀。

英國牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）與生物製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca Plc）正合作研發疫苗，更被公認為處於領先地位。不過所長希爾（Adrian Hill）向《每日電訊報》（The Telegraph）表示，現在的疫苗試驗成功率只有50%。

針對新型冠狀病毒肺炎疫苗成為各國優先研發項目，英、美、中等地的疫苗開始進入臨床測試階段。（Reuters）

希爾指，該測試準備進入第二及第三階段，由10,260名來自不同年齡的人士參與，惟英國的疫情正急速放緩，病毒在社區散播的情況減少，志願人士因而不會受到感染，導致研究人員難以證明被稱為「ChAdOx1 nCoV-19」的疫苗是否有效。

他表示，較早時曾認為有8成機會在9月前成功研發有效疫苗，但現在可能有一半機會得不到結果，因此直言研究人員正處於希望疫情可以暫時稍長的兩難情況。

目前全球共有224個團隊研發疫苗，除了牛津大學外，美國、德國及中國的專家亦開始進行人體實驗。