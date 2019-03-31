新西蘭80後總理阿德恩　上位速度快　屢創先河

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）3月31日至4月1日應邀出訪中國。這位還不到40歲的年輕國家領導人，近來成為國際輿論焦點之一，外界稱讚她性格果斷又有愛心。 阿德恩究竟是誰？本文整理她在政壇的上位之路，介紹這位訪華的新西蘭總理。

80後國家領導人 上位速度快

外界對阿德恩的認識，首先是年輕，而且上位速度快。阿德恩是80後，1980年7月26日出生於新西蘭哈密爾頓市（Hamilton）。她17歲未成年就已經加入工黨（Labour Party），之後完成懷卡托大學（University of Waikato）的公共關係與政治科學學士學位。

她畢業後，曾經替前總理克拉克（Helen Clark）和奧克蘭市長菲爾－戈夫（Phil Goff）當研究員。

2008年，還不到30歲的阿德恩首次成為工黨提名國會議員的候選人，並成功當選。2017年8月她出任該黨黨魁，憑着直率敢言的硬朗作風，掀起一股「賈欣達熱潮」（Jacindamania），令工黨支持度快速增加。她更因此在短短兩個多月內一躍成為總理。

她是新西蘭史上第三位女總理，也是當地自1850年代以來的最年輕領袖。

阿德恩2018年9月帶同3個月大的愛女，出席聯合國大會，再次創下歷史首例。她以自己為例，表示希望有一日所有女性，都能按自己心願，在發展事業及養育子女之間取得平衡。（視覺中國）

破天荒帶女兒開聯合國大會

外界對阿德恩的認識，還包括她與女兒的新聞。在外帶領工黨擴展版圖的阿德恩，在家也是個好媽媽。她與伴侶克拉克（Clarke Gayford）雖未結婚，但感情穩定，曾向傳媒表示相信有一天會步入婚姻。

阿德恩於2018年6月1日誕下女兒尼夫（Neve），成為全球第二名於在位期間分娩的領袖，也是新西蘭首位放產假的總理。工作繁忙的她，不但堅持為女兒餵哺母乳，2018年9月24日更帶同初生女兒出席聯合國大會，成為國際佳話。

新西蘭總理阿德恩的伴侶克拉克是電視節目主持，熱愛釣魚。（美聯社）

妥善處理槍擊案

阿德恩近來受到國際社會讚賞，正是因為她在當地發生駭人槍擊案後，展現出果斷又有愛心的一面，團結國家。2019年3月15日，新西蘭基督城（Christchurch）發生連環槍擊案，遇難者達到50人。

國家遇上重大狀況時，往往考驗領導人的應變能力。阿德恩反應快速，果斷把事件定義為恐襲；她適時且真誠地關心傷者與死者家屬，與他們擁抱，同時又果斷推動加強槍械管制的法例，領導全國上下團結一致應對悲劇。她剛柔並濟的處理手法，贏盡各界掌聲。

新西蘭恐襲：新西蘭總理阿德恩3月17日到惠靈頓Kilbirnie清真寺參與悼念活動，期間與多名民眾擁抱，送上慰問。（Getty Images）

阿德恩面對的外交挑戰

在內政上，阿德恩推出多種措施，如限制外國人在新西蘭置業等，獲得國民支持。但在外交則面對挑戰，包括與中國、美國等國關係。

阿德恩須面對其貿易夥伴中國，以及盟友美國的貿易摩擦，想辦法避免步加拿大的後塵，同時維護本國政策自主與尊嚴。

美國呼籲全球政府及企業勿用華為5G網絡設備後，持續對包括新西蘭、澳洲及英國等公開施壓。新西蘭2018年11月宣布禁止一間國內電訊商採用華為5G設備，引起中國不滿。

阿德恩原定2018年底訪華，但訪問與兩國旅遊年活動相繼押後，被視為關係惡化的跡象。然而在新西蘭改變態度後，終於順利成行，相信是兩國關係解凍的第一步。